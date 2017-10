Il collegio 2 / Bocciati e pagelle: respinti Dimitri, Gaia e Giuseppe, dopo i diplomi la festa

Il collegio 2, le pagelle dell'ultima puntata dell'esperimento sociale di Rai Due: quali saranno stati i ragazzi protagonisti di questa serata, ma soprattutto perchè?

Il Collegio, pagelle ultima puntata

IL COLLEGIO 2: I BOCCIATI

Abbracci, baci e lacrime. L'ultima puntata del Collegio 2 ha regalato grandi emozioni ai protagonisti dello show di Rai Due. Gli studenti hanno concluso la loro avventura nel 1961 e sono tornati nel 2017 con maggiore consapevolezze. L'ultimo appuntamento con Il Collegio si è rivelato parecchio movimentato, con provvedimenti disciplinari per Arianna Triassi, espulsa dal preside ad inizio puntata, e la bocciatura di Dimitri Tincano, Gaia Malgieri e di Giuseppe Spitaleri. Per i tre collegiali non c'è stato nulla da fare, il tentativo di recuperarli in extremis non ha portato i frutti sperati e i professori hanno deciso di negare loro il diploma del 1961. Alcuni ragazzi hanno preso sotto gamba questa avventura in Collegio e hanno pagato a carissimo prezzo le proprie leggerezze. Il preside ha comunque voluto porre i suoi migliori auguri agli studenti respinti, auspicando ad una crescita interiore degli allievi stessi. D'altronde anche dagli sbagli e dai fallimenti si può, anzi si deve imparare. Per questo motivo non esistono veri e propri sconfitti in questa avventura in Collegio. Al di là delle pagelle scolastiche, tutti hanno portato a casa qualcosa di importante. Ogni studente ha arricchito il proprio bagaglio culturale, scoprendo punti di vista e prospettive differenti.

IL GIORNO DELLA FESTA

Dopo quattro lunghe settimana, i collegiali sono arrivati al traguardo degli esami. La Sarti e Maragno sono stati nominati i migliori studenti dell'anno, mentre Noa Planas si è salvata per un soffio grazie agli orali. Il preside ha salutato i ragazzi con un discorso commovente, mostrando il suo lato più tenero. I professori si sono sciolti come neve al sole di fronte all'abbraccio finale dei ragazzi e hanno partecipato attivamente alla festa di fine anno, senza nascondere gli occhi lucidi. Del corpo docenti ci è piaciuto tanto il professor Andrea Maggi. Mai banale negli interventi, ha sempre cercato di stimolare i suoi ragazzi con sagge riflessioni. Simpaticissimi i Sorveglianti, che spesso hanno dovuto indossare i panni dei 'cattivi' per far rispettare le rigide regole dell'Istituto. In fin dei conti, tutti hanno imparato qualcosa in questa esperienza. E' stato un vero e proprio scambio culturale. Il salto indietro nel tempo è servito molto ai ragazzi, che da questo momento, forse, approcceranno al domani con maggiore consapevolezza e maturità. Pollice in su anche per Giancarlo Magalli, che con la sua voce ha raccontato le varie fasi del programma, impreziosendolo con intriganti cenni storici. Resta soltanto da capire se la Rai deciderà di investire ancora su questo format e se, in futuro, ci sarà una nuova classe ad entrare in Collegio.

