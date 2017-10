KINGS OF CRIME/ Roberto Saviano racconta la vita di Antonio Pelle. Ultima puntata 18 ottobre

Kings of crime, l'ultima puntata in onda questa sera 18 ottobre 2017 alle 21.15 su canale Nove. Roberto Saviano racconta la vita di Antonio Pelle, boss della 'Ndrangheta.

18 ottobre 2017 Elisa Porcelluzzi

Roberto Saviano conduce Kings of Crime

Questa sera, mercoledì 18 ottobre 2017, alle 21.15 sul nove va in onda l’ultimo appuntamento con Kings of Crime in cui Roberto Saviano racconta la vita di Antonio Pelle, boss della ‘Ndrangheta. La ‘Ndrangheta, la misteriosa tra le mafie, affonda le sue radici nell’estremità meridionale della Calabria, in Aspromonte. È qui che porta il suo pubblico lo scrittore per cercare di rispondere ai tanti misteri che avvolgono la figura di Antonio Pelle, un “fantasma”. Come sempre la biografia del boss viene raccontata ad alcuni giovani studenti dell’Università di Bologna, grazie a un ricco archivio video di materiali originali, atti giudiziari, interviste e immagini inedite. Nel corso della sua lezione Roberto Saviano ricostruisce il ritrovamento del bunker nella casa del criminale, nel febbraio del 2008. I carabinieri perquisiscono tutta la casa per tre giorni, ma non trovano nulla. Finché nel garage non trovano una “finta” parete che nasconde una stanza. Qui trovano un tavolino con le statuette della Madonna di Polsi, Padre Pio, la Madonna di Lourdes, San Michele Arcangelo: quella stanza era la stanza del battesimo dei nuovi affiliati, dove il boss dava le doti. Il bunker era stato progettato per ospitare chi avesse bisogno di un’assistenza per la latitanza. Sotto il letto è stata trovata una botola, un secondo bunker. La perquisizione rivelò anche un terzo bunker nascosto dietro il frigorifero della traversa. Ma Antonio Pelle non c’era.

I BATTESIMI DELLA ‘NDRANGHETA

Nel corso dell’ultima puntata Roberto Saviano mostra anche i rituali di affiliazione dell’Ndrangheta, che usa molti simboli ancestrali legati all’immaginario naturale. Lo scrittore farà ascoltare delle intercettazione della polizia di alcuni riti e giuramenti degli ‘ndranghetisti. Infatti, quando si riceve una carica, ovvero ogni “dote”, si fa un rito, una sorta di battesimo. Leggende, riti e codici servono a tramandare un’identità forte in cui riconoscersi per sempre e per cui essere disposti al carcere, a uccidere e a morire. Quando Antonio Pelle si è si dichiarato colpevole dell’omicidio di Pizzata entra è entrato a far parte di questo sistema atavico sempiterno.

