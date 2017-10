LOLA PONCE/ "Esmeralda è proprio parte della mia vita e lo sarà per sempre" (Big Show)

La cantante argentina Lola Ponce è tra gli ospiti che questa sera prenderanno parte alla nuova puntata del programma Big Show condotto da Andrea Pucci.

18 ottobre 2017 Francesca Pasquale

Lola Ponce ospite a Big Show

LOLA PONCE PROTAGONISTA DELL’UNEXPECTED STAR

La cantante ed attrice argentina Lola Ponce questa sera sarà ospite a Big Show sulle frequenze di Italia 1 per la nuova puntata del programma condotto da Andrea Pucci. La bella e brava artista nell’ultimo periodo si trova in Italia per prendere parte alla tournèe che la vede protagonista nello spettacolo musicale Notre Dame de Paris nelle vesti di Esmeralda. Un ruolo che peraltro la Ponce dovrà riprendere anche questa sera nel programma di Italia 1 in quanto dovrà duettare nel brano dello stesso musical intitolato Zingara con una giovane ‘Unexpected Star’ ed ossia una persona che saprà di doversi esibire davanti ad un folto pubblico soltanto nel momento di entrare in scena. Un bellissimo esperimento che permetterà ad un fortunato di duettare con Lola Ponce in un brano di un’opera che sta raccogliendo un clamoroso successo in tutto il mondo, scritto dal grande Riccardo Cocciante.

ESMERALDA E' PARTE DELLA SUA VITA

Lola Ponce durante una intervista rilasciata a Il Corriere dello Sport, ha rimarcato l’importanza che lo spettacolo Notre Dame de Paris ha avuto per la sua carriera. Un successo straordinario che ha visto la cantante argentina esibirsi innumerevoli volte nel ruolo di Esmeralda tant’è che non ha nascosto che ormai questo personaggio sia parte della sua vita. Ecco quanto dichiarato dalla Ponce: “C’è gente di tutte le età e l’emozione è talmente grande grazie anche all’unione tra il pubblico e noi artisti. Siamo una grande famiglia e ogni città ci sorprende sempre di più per l’amore dimostrato ogni sera. È impossibile non ascoltarli e l’emozione è talmente grande che è tutto come un sogno. Se sono legati a Esmeralda? Non sono legata, Esmeralda è proprio parte della mia vita e lo sarà per sempre. Grazie a lei canto, recito e ballo. È un personaggio che rispecchia tutte le sfumature di una donna: ha la fede, il tradimento, il dolore, la felicità e la libertà, tutte cose che una donna incontra nella sua vit . Questo personaggio mi ha formato come artista e lo porterò con me per sempre”.

