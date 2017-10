Luca Onestini ha bestemmiato? / Il destino del tronista è segnato (Grande Fratello Vip 2)

Luca Onestini non ha lasciato la casa per chiarire con Soleil Sorgè ma potrebbe lasciarla lunedì durante la nuova diretta del Grande Fratello Vip, sarà espulso per bestemmia?

18 ottobre 2017 Hedda Hopper

Luca Onestini, Grande Fratello Vip

Il caso è scoppiato nella notte tra lunedì e martedì e ancora oggi si parla di quella che ormai sembra una cosa sicura: Luca Onestini lunedì dovrà lasciare la casa del Grande Fratello Vip 2017. Anche lui ha finito per bestemmiare durante un colloquio con i fratelli Rodriguez in cui il tema era ancora Soleil Sorgè. Dopo tutto quello che è venuto fuori in puntata, il tronista sembrava pronto a voltare pagina ma così non è stato soprattutto quando si è parlato ancora dei dubbi dei Rodriguez e dei possibili accordi tra Luca, Soleil e gli altri protagonisti di questa storia. Fatto sta che il tronista non ha lasciato il programma due settimane fa per incontrare la sua fidanzata e chiarire le cose con lei ma, molto probabilmente, dovrà farlo lunedì sera.

LO SGUARDO IMPASSIBILE DEI RODRIGUEZ

Rimane il fatto che i video che incastrano Luca Onestini hanno fatto già il giro del web ma anche i volti impassibili dei suoi coinquilini. Nel mondo in cui il tronista, parlando delle lacrime del fratello e di quello che lui gli ha detto all'orecchio (compreso "stiamo facendo il botto"), Luca si è lasciato sfuggire quello che sembra essere un p**rco D** che ha segnato il suo destino nella casa del Grande Fratello, ma perché i suoi coinquilini non hanno strabuzzato gli occhi al momento della frase? Forse l'audio non è così chiaro da segnare l'espulsione dalla casa del bel tronista o hanno fatto finta di niente proprio per evitare il peggio anche a Luca? Vi ricordiamo che per bestemmie hanno dovuto lasciare la casa del Grande Fratello Vip 2 anche Marco Predolin e Gianluca Impastato. Entrambi sono usciti a testa alta sicuri di non aver bestemmiato, almeno non nel senso canonino del termine. Sarà lo stesso per Luca Onestini?

