MAI DIRE GRANDE FRATELLO VIP 2017/ Anticipazioni: la Gialappa's Band commenta le "perle" di Giulia De Lellis

Mai dire Grande Fratello Vip 2017, quarta puntata di oggi mercoledì 18 ottobre in seconda serata su Italia 1: la Gialappa's Band commenta le "perle" dei concorrenti del reality show.

18 ottobre 2017 Redazione

Mai dire Grande Fratello Vip su Italia 1

Questa sera, mercoledì 18 ottobre, alle 23.45 su Italia 1 va in onda quarta puntata di Mai dire Grande Fratello Vip, in compagnia della Gialappa’s Band. Settimana scorsa Giorgio Gherarducci, Marco Santin e Carlo Taranto hanno salutata Simona Izzo, uno dei loro bersagli preferiti: “Purtroppo ci hanno eliminato Simona Izzo. Non sarà facile andare avanti con il nostro programma”, hanno detto a inizio della puntata che è stata vista da una media di 791.000 ascoltatori con il 9.5% di share. Ma per la gioia del trio nella puntata di lunedì sono successe tante cose che meritano di essere commentate. La serata si è aperta con Ilary Blasi che ha comunicato l’espulsione di Gianluca Impastato, per una bestemmia come era già successo per Marco Predolin. Spazio poi alla soap opera di Luca Onestini e Soleil Sorge: lei in una lettera dice di non averlo mai tradito, lui ribadisce di credere alle lacrime del fratello. Alfonso Signorini, ribattezzato dalla Gialappa “il gondoliere”, prova a scoprire se si tratta davvero di una montatura. Lorenzo Flaherty viene eliminato, ma dopo l’accoglienza da star i studio rientra nella casa.

LE PERLE DI GIULIA DE LELLIS

Per la gioia della Gialappa’s Band il Grande Fratello Vip andrà avanti fino al 4 dicembre e per non abbassare troppo il numero di inquilini arrivano tre nuovi concorrenti: Raffaello Tonon, Carmen Russo e Corinne Clery. Con la classica domanda fuori luogo di Giulia De Lellis: “Chi sono?”. La ex corteggiatrice di Uomini e Donne è senza dubbio finita nel mirino della Gialappa. La ragazza si è fatta notare per per l'inglese renziano, per aver detto che la capitale dell’Africa è l'Egitto e per aver detto che l’America è stata “inventata” nel 1842. Infine ricordiamo che i nominati di questa settimana sono Jeremias e Veronica, non certo tra i più amati del pubblico. Appuntamento in seconda serata su Italia 1 per scoprire su chi si abbatterono gli strali della Gialappa's Band.

