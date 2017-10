MARCELO BURLON E MICHELE LAMANANA / I modaioli hanno vinto anche l’ultima tappa e si giocano la vittoria

A Pechino Express 2017, i Modaioli, Marcelo Burlon e Michele Lamanna sono favoriti, primi nella scorsa tappa hanno mandato in sfida gli Amici e i Compositori che si giocano l'eliminazione

I modaioli, Marcelo Burlon e Michele Lamanna a Pechino Express 2017

ARRIVATI PRIMI A PECHINO EXPRESS HANNO MANDATO IN SFIDA CLUBBER E I COMPOSITORI

I #Modaioli sono riusciti a raggiungere la vittoria anche nell'ultima tappa di Pechino Express 2017, segnando sul loro tabellone una doppietta. Marcelo Burlon e Michele Lamanna avevano infatti già conquistato il primo posto sul podio la settimana precedente, riuscendo a mantenere il primato nonostante le liti in corso d'opera. Partita in svantaggio a causa della prima prova, il concorso di bellezza, la coppia è sfrecciata verso il Tower Flower Market, ma rallentamenti in corso hanno rallentato la performance. I #Modaioli si sono infatti posizionati al terzo posto durante la prima notte, motivo che li ha spinti a cercare di fare di tutto per rifarsi nella prova successiva. Il test imprenditoriale ha portato tuttavia Marcelo e Michele a scontrarsi ancora una volta. Il primo ha contestato infatti la scelta del compagno di non ballare durante la prova come stabilito fin dall'inizio, riuscendo solo a farlo innervosire con il suo tamburello improvvisato. Per la prima volta, Michele ha reagito alle parole dure del partner, sottolineando tra l'altro di non sentirsi ispirato e di non riuscire quindi a fare qualche passo di danza. Il tutto si è concluso con baci e abbracci, ma i due Viaggiatori hanno dovuto subire una penalizzazione. Nella corsa successiva sono riusciti però ad arrivare terzi, riuscendo così a partecipare alla prova vantaggio e registrando alla fine un successo. I due Viaggiatori sono infatti riusciti a sconfiggere le #Clubber e gli #Amici, conquistando il bonus. Il traguardo finale ha visto inoltre la coppia di nuovo alla prima posizione ed anche per questo hanno potuto scegliere di sottoporre le ultime due coppie arrivate, i #Compositori e gli #Amici ad uno scontro fra coppie che vedremo questa sera.

I MODAIOLI: QUALCHE LITE DI TROPPO POTREBBE FARLI CADERE

Michele Lamanna e Marcelo Burlon sono riusciti a primeggiare anche nell'ultima tappa di Pechino Express 2017, riuscendo a ripetere la vittoria della puntata precedente. I #Modaioli si confermano così fra le coppie più forti e temute di questa edizione, nonostante abbiano registrato anche un rallentamento durante la traversata delle Filippine. I due Viaggiatori hanno diversi punti di forza, fra cui una grande capacità di sfruttare i momenti peggiori a loro vantaggio, ma devono fare molta attenzione alle liti. I loro attriti sono emersi infatti nelle ultime tre puntate in modo costante, ma solo nell'ultima c'è stato uno stravolgimento delle parti. L'affetto fra loro è di sicuro visibile ed anche per questo Marcelo e Michele riescono a superare ogni difficoltà nel giro di pochi minuti. Essenziale il fatto che non portino rancore all'altro, visto che il malumore potrebbe compromettere del tutto la loro performance durante la tappa. L'unica debolezza visibile per ora nella loro squadra è forse collegata alle prove: i due Viaggiatori non sono riusciti spesso a primeggiare, recuperando poi in un secondo momento grazie alla sfida on the road.

I MODAIOLI MARCELO E MICHELE HANNO GIÀ LA VITTORIA IN TASCA?

I #Modaioli riusciranno a registrare una nuova vittoria nella tappa di Pechino Express 2017 di questa sera? Se si tiene in considerazione quanto accaduto nelle ultime puntate, la probabilità che Michele Lamanna e Marcelo Burlon riescano a vincere è davvero molto alta. I due Viaggiatori devono tuttavia stare molto attenti alle #Clubber, due vulcani capaci di tutto, ma anche della possibilità che gli #Amici riescano a vincere la sfida con i #Compositori e diventare di nuovo fra i più forti di questa edizione. Difficile tra l'altro che i #Modaioli riescano ad arrivare all'ultimo posto, evento finora mai accaduto e che potrebbe verificarsi solo nel caso in cui commettessero degli errori di percorso. Se Marcelo e Michele dovessero infatti sbagliare strada o non riuscissero a trovare un passaggio veloce, potrebbero perdere posizioni al traguardo finale.

© Riproduzione Riservata.