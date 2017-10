Manila Boff/ Uomini e donne, trono over: bocciata o promossa? Tre stelline per la dama ma...

La bella Manila Boff continua a rimanere al centro delle vicende della nuova edizione senior di Uomini e donne e, soprattutto, di Sossio Aruta. Bocciata o promossa, ecco cosa ne pensiamo

18 ottobre 2017 Piera Scalise

Manila Boff, Uomini e donne

Il trono over di Uomini e donne torna protagonista nel pomeriggio di Canale 5 riportando al centro dello studio una delle dame meno convincenti di questa edizione. Chi conosce Manila Boff sa anche del suo passato in trasmissione e questo non fa altro che far dubitare di lei e delle sue motivazioni. I fan del programma non l'hanno mai sopportata per via di quello che è successo in passato e per la sua voglia di trovare l'amore sempre sotto l'occhio attento delle telecamere. Manila Boff ha partecipato a Mammoni, nel 2013 ha provato a corteggiatore Tommaso Scala e adesso ha ricominciato a cercare l'amore nel trono over. Già il fatto che nonostante la sua "giovane età" sia stata scelta per il trono over ha fatto discuere alla fine dell'estate e la sua scelta di frequentare Sossio Aruta non ha giovato alla sua reputazione.

DA BOCCIATA A RIMANDATA, LA DAMA CI CONQUISTERÀ?

Il Re Leone molto spesso è stato tacciato di essere lì solo per le telecamere e la visibilità e la dama scegliendo di conoscere lui non ha fatto che confermare i sospetti di tutti. Ma c'è da dire che se fino ad adesso la dama per noi era tra gli bocciati di questa nuova edizione, tutto potrebbe ancora cambiare per via delle sue nuove scelte. Nei giorni scorsi ha chiuso la porta in faccia a Sossio per voltarsi altrove e oggi la vedremo alle prese con un nuovo corteggiatore, Federico. Anche lui ha la passione del calcio ma, dalla sua, non ha il passato di Sossio alle spalle. La new entry non è proprio il suo tipo ma la dama ha deciso ugualmente di concedergli una possibilità. La voglia di andare oltre a Sossio e non far parte dei soliti teatrini che spesso vedono il calciatore in evidenza, ci hanno fatto riflettere. Dopo la bocciatura iniziale, siamo pronti a dare a Manila Boff un'altra occasione. Intanto le diamo 3 stelline sulla fiducia, nei prossimi giorni potrebbero arrivare a cinque o, magari, scedenre a zero. Manila vai avanti e non deluderci!

