Marco Cartasegna/ Video, l'ex tronista vittima di cyberbullismo dopo lo scoop su Soleil Sorgè: lo sfogo social

Marco Cartasegna vittima di cyberbullismo dopo lo scoop su Soleil Sorgè: l'ex tronista di Uomini e Donne rompe il silenzio sui social con un video di accusa

18 ottobre 2017 Anna Montesano

Marco Cartasegna

Non sono stati giorni facili per Marco Cartasegna. Grande protagonista del gossip, l'ex tronista di Uomini e Donne è finito al centro dei giornali per lo scoop che lo vuole insieme a Soleil Sorgè, ormai ex fidanzata di Luca Onestini. Dopo la messa in onda nella scorsa diretta del Grande Fratello Vip delle foto del settimanale Chi che vedono Marco e Soleil insieme a casa di lui, i profili di Cartasegna sono stati inondati da insulti e critiche di ogni genere che hanno portato Marco, nelle ultime ore, a rompere il silenzio e a sfogarsi sui social attraverso un videomessaggio. Marco nello specifico parla proprio di cyberbullismo e di come in questi giorni lo stia duramente vivendo in prima persona. "Il cyberbullismo lo sto vivendo sulla mia pelle negli ultimi giorni. Non è piacevole. A me non fa particolarmente male perché ho le spalle larghe, una certa esperienza. Pensare che gli insulti rivoltimi in questi giorni, vengano rivolti anche a ragazzini/e di 13 - 14 anni, mi spaventa enormemente"

LO SFOGO DI MARCO CARTASEGNA

Esordisce così Marco Cartasegna nel video che lo vede seduto sul divano a raccontare i momenti difficili vissuti per i commenti ricevuti sul web; poi aggiunge "Sui social la gente si sente legettimata di una usare una violenza ed una terminologia che, nella vita reale, non utilizzerebbe mai. - e ancora - Io non capisco perché valga tutto. Devono valere le stesse regole che valgono nella vita reale. Non credo nella multa pecuniaria. - così conclude - Quando uno sbaglia, deve essere segnalato, i social devono verificare e la misura sarebbe non poter usare il social per tot. tempo". Parole sicuramente giuste, visto che come lui sono davvero tante le vittime di questa nuova forma di violenza verbale spesso molto più forte e dolorosa di quella fisica.

