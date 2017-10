Oroscopo di oggi 18 ottobre 2017 di Paolo Fox

Oroscopo di Paolo Fox di oggi a LatteMiele: previsioni 18 ottobre 2017 per Scorpione, Bilancia, Acquario, Pesci, Capricorno, Toro, Sagittario, Vergine Cancro e gli altri segni.

OROSCOPO PAOLO FOX A LATTEMIELE DEL 18 OTTOBRE 2017

Andiamo ora ad analizzare da vicino i segni zodiacali Gemelli e Bilancia all'interno dell'oroscopo fatto da Paolo Fox a LatteMiele. I Gemelli vivranno una giornata intrigante. Non tutto si può risolvere nel giro di poco tempo. Certe contraddizioni o tensioni, separazioni, ci sono state da un lavoro, da un'attività o da un ente. Sul finire dell'anno quello che si chiude è positivo. Si deve scrollare dalle spalle un peso che forse è stato oggetto di ansia nella vita. Se c'è stata una crisi d'amore si può parlare di sentimenti in ballo. Collaborazioni possibili con una persona dello Scorpione. La Bilancia vive un po' di agitazione nell'aria, ma è in fondo positiva se motivata da buone sensazioni. Le soluzioni in arrivo sono tante e se è iniziato un nuovo lavoro si deve trovare il giusto modo di porsi. Se si fa un lavoro da anni si potrebbe voler cambiare, ma forse sarebbe il caso di mantenere quello che si ha.

CHI SALE E CHI SCENDE

Andiamo ora a vedere chi scende e chi sale nell'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. Salgono i Gemelli che sicuramente avranno la possibilità di trovare delle soluzioni, sempre pronti a mettersi in ballo nelle diverse situazioni che vanno ad affrontare. Sono diversi i momenti positivi, sempre e solo facendo affidamento alle proprie sensazioni. Scende invece il Sagittario che si sente a vivere un po' in un vortice di emozioni, senza la possibilità però di essere mai pronto a prendere una decisione. Qualcuno ha sostenuto una decisione un po' troppo dura e difficile da accettare. L'Acquario si troverà pronto a vivere una situazione migliore perché quello che si è vissuto ultimamente è molto difficile da essere eguagliato. Ci si è infatti sentiti chiusi all'interno di una stanza senza uscita, soffocati da diversi momenti che non sembrano facili da dimenticare e a cui sfuggire. Nei prossimi giorni andrà tutto molto meglio.

SEGNI IN DIFFICOLTÀ

Torna anche per la giornata di oggi, mercoledì 18 ottobre 2017, l'appuntamento con l'oroscopo di Paolo Fox sull'emittente radiofonica LatteMiele. Partiamo dai segni zodiacali che sono da considerarsi in difficoltà. Sarà una giornata piuttosto complicata per quanto riguarda il Sagittario. C'è chi ha affrontato momenti molto complicati che obbligano a fare una piccola riflessione anche sul futuro. Attenzione alle scelte da prendere, perché serve tempo per essere certi delle strade che si prendono. Il segno della Bilancia non vive un grande momento, troppo bloccato da una certa dose di agitazione che è nell'aria. Però da domenica Marte inizierà un transito nel segno che regala forza e coraggio oltre alla vivacità mentale e il desiderio di dire basta troppo spesso bloccato in gola per quieto vivere. L'Acquario non è in un mare di guai, ma ha comunque diverse situazioni da sistemare. Involontariamente qualcosa è stato bloccato nel passato, si deve cercare di discolparsi di qualcosa che gli altri hanno messo nella sua lista degli errori.

