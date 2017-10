PECHINO EXPRESS 2017/ Anticipazioni e diretta settima tappa: eliminati gli Amici o i Compositori?

Pechino Express 2017, anticipazioni e diretta settima tappa: si parte con la sfida eliminatoria tra gli amici e i compositori. Chi lascerà il gioco prima dell'ultima tappa a Taiwan?

18 ottobre 2017 Stella Dibenedetto

Pechino Express 2017

Oggi, mercoledì 18 ottobre, alle 21.10 su Raidue, va in onda la settima tappa di Pechino Express 2017, l’adventure game prodotto da Magnolia che porta in tv l’avventura di coppie di viaggiatori che, senza soldi e facendo affidamento sull’ospitalità della gente del posto, cerca di raggiungere la meta finale. Quello che andrà in onda questa sera sarà l’ultimo appuntamento per le strade di Taiwan. Si tratta della tappa più movimentata della nuova edizione di Pechino Express che, come sempre, è condotto da Costantino Della Gherardesca. La settima tappa di Pechino Express 2017 sarà ricca di emozioni e colpi di scena sin dalla prime battute. La puntata, infatti, si aprirà con la sfida eliminatoria tra gli Amici e i Compositori. Al termine della scorsa puntate, le coppie che sono giunte per ultime al traguardo sono state quella di Guglielmo Scilla e Alice Venturi e quella di Achille Lauro e Boss Doms. A vincere la tappa, invece, è stata la coppia dei Modaioli che doveva scegliere se eliminare una delle due coppie o lasciare che a decidere fosse una sfida. Marcelo Burlon e Michele Lamanna hanno optato per la sfida che aprirà così la settima tappa di Pechino Express 2017. Quale coppia, dunque, tra quella degli Amici e quella dei Compositori dovrà lasciare l’adventure game prima dell’ultima tappa a Taiwan?

ULTIMA TAPPA A TAIWAN

Dopo le prime due tappe, le coppie ancora in gara, percorreranno 300 chilometri nella settima tappa di Pechino Express 2017. A sfidarsi ci saranno la coppia vincitrice tra gli #amici (Guglielmo Scilla e Alice Venturi) e i #compositori (Achille Lauro e Boss Doms), oltre alle #caporali (Antonella Elia e Jill Cooper), alle #clubber (Ema Stokholma e Valentina Pegorer), ai #modaioli (Marcelo Burlon e Michele Lamanna), che hanno vinto la puntata della scorsa settimana, e ai #maschi (Francesco Arca e Rocco Giusti). I viaggiatori partiranno dal Nan Yao Temple di Changua per arrivare al traguardo finale posto presso la Memorial Hall di Sun Yat-sen, a Tapei, costruito in memoria di uno dei più importanti rivoluzionari cinesi, considerato il padre della Cina moderna. La tappa intermedia sarà alla Lion’s Head Mountain durante la quale le coppie di viaggiatori saranno messi a dura prova con la bandiera nera: chi non riuscirà a liberarsene prima del traguardo, perderà una posizione in classifica. Lungo il percorso, le coppie dei viaggiatori dovranno cercare passaggi e ospitalità presso le famiglie del posto. Tutti i viaggiatori, nel frattempo, saranno sottoposti a prove di abilità fisica e mentale e, in alcuni casi, la loro incolumità fisica sarà in pericolo. Al termine dell’ultima tappa a Taiwan, Costantino Della Gherardesca annuncerà i nomi delle coppie che raggiungeranno il Giappone dove si svolgeranno le ultime tre tappe di Pechino Express 2017. Tutte le coppie ancora in gara sono determinate a raggiungere il Giappone: a poche tappe dal traguardo finale, infatti, nessuno ha intenzione di arrendersi. Dopo la prima coppia eliminata all’inizio della tappa e che sarà una tra gli amici e i compositori, quale altra coppia dovrà definitivamente dire addio all’adventure game di Raidue?

