POVIA/ Video, lo scherzo delle Iene: suona Immigrazìa con un ballerino immigrato gay

Povia, no a razzismo e omofobia, il cantante passa l'esame. Durante la puntata di "Le Iene Show" del 17 ottobre, un ballerino migrante e gay mette alla prova il cantautore

18 ottobre 2017 Fabio Belli

Povia a Le Iene Show

Nella puntata di martedì sera di “Le Iene Show” è stato messo alla prova Povia, il controverso cantautore spesso accusato di omofobia e razzismo. Durante un concerto del cantante presso la Fiera di Bresseo nel comune di Teolo, in provincia di Padova, il cantante è stato alle prese con un ballerino inviato dalla trasmissione televisiva, che non l’ha sottoposto certo ad un trattamento qualsiasi. Durante le prove, il ragazzo, di colore, ha affermato di essere un immigrato e di essere un suo grande ammiratore. Il ragazzo è però anche omosessuale e, in accordo con Le Iene, ha deciso di preparare un balletto speciale per provocare Povia e comprendere se le voci che vogliono Povia intollerante verso certi temi siano vere. Il servizio viene anticipato da una solita intervista “stile Iene”, in cui Povia afferma comunque di avercela con i poteri forti e non certo con le singole persone come gli immigrati o i gay, bensì con le lobby che li sfruttano e spesso vogliono rappresentarli.

ADESSO C'E' UNA CENA DA PAGARE

Anzi, Povia fa una scommessa: se Le Iene manderanno in onda lo spezzone in cui afferma come i poteri forti, i “cattivi del mondo” sono in realtà le Banche, la Banca Centrale Europea, Mario Draghi e tutto il resto, allora il cantante offrirà una bella cena. Nel frattempo il piano del ballerino va avanti, Povia viene avvicinato e il ragazzo chiede di poter ballare in uno dei suoi pezzi. Inizialmente titubante, Povia gli propone di farlo in Immigrazìa, suo pezzo in cui attacca il sistema di ingresso dei clandestini in Italia. La proposta sembra quasi provocatoria, ma il ragazzo accetta e durante il concerto, al momento di Immigrazìa, Povia si ricorda di chiamarlo sul palco. Il ballerino lo tocca e si produce in atteggiamenti sessuali, ma Povia non si innervosisce. Esame superato, nessun atteggiamento omofobo o razzista da parte del cantante, che alla scoperta dell’inviato delle Iene si mette a ridere dando simpaticamente dei “bastardi” ai ragazzi del programma. Ma lo spezzone sui poteri forti va in onda e ora a Povia toccherà offrire la cena... al ballerino.

