PROVACI ANCORA PROF 7/Anticipazioni penultima puntata: forte crisi tra Camilla e Gaetano (18 ottobre)

Provaci ancora prof 7, anticipazioni penultima puntata 18 ottobre: Gaetano e Camilla sono sempre più lontani dopo una brutta discussione a causa di Livia. Tra i due è finita?

18 ottobre 2017 Stella Dibenedetto

Provaci Ancora Prof 7

Penultimo appuntamento con Provaci ancora prof 7. Oggi, mercoledì 18 ottobre, alle 21.20 su Raiuno, va in onda la penultima puntata della fiction interpretata da Veronica Pivetti, Paolo Conticini ed Enzo De Caro. La storia di Camilla è ormai giunta al termine ma ci sono ancora tanti nodi da sciogliere. La morte di Carmen e il ritorno a Torino di Livia con la figlia Cami ha incasinato la vita della professoressa Baudino che si ritrova sommersa dagli impegni. Per aiutare Renzo ad occuparsi del piccolo Lorenzo dopo la morte di Carmen, Camilla trascura anche il suo rapporto di coppia. Come se non bastasse, la professoressa continua ad occuparsi della vita di Livia che, dopo aver lasciato Londra in seguito al tradimento del marito, sembra voler rivivere gli anni che ha perso sposandosi e diventando mamma molto giovane. Ai problemi familiari, poi, si aggiungono anche quelli professionali. Camilla, diventata insegnante di una scuola serale, continua ad occuparsi della vita dei suoi studenti cercando di aiutarli quando si mettono nei guai.

PROVACI ANCORA PROF, LA TRAMA DELLA PUNTATA

Camilla continua a dividersi tra pappe per bambini, cibo per cani, la famiglia e il suo lavoro. La vita di Camilla è sempre più turbolenta e, come se non bastasse, Livia non la aiuta affatto. La figlia della professoressa Baudino continua a vivere la sua storia d’amore con l’avvocato quarantenne Stefano, assumendo un comportamento irresponsabile e creando problemi a Camilla e alla sua vita di coppia con Gaetano. Consapevole di trascurarlo, Camilla decide di coccolare un po’ il compagno preparando per lui un pranzetto. Tuttavia, ciò non basta. Tra Gaetano e Livia, infatti, scoppia una brutta discussione in seguito alla quale tra i due volano parole pesanti. Livia decide così di trasferirsi da Stefano scatenando la dura reazione di Camilla che punta il dito contro Gaetano accusandolo di essere la causa dell’allontanamento di Livia. Stremato dalla situazione, Gaetano decide di andare via di casa rendendo felice Renzo che comincia a pensare alla possibilità di poter riconquistare l’ex moglie. Nel frattempo, il vice questore Berardi indaga sulla morte della direttrice di una casa di riposo. Si tratta di Angela Carboni, trovata morta sul pavimento del suo studio. La morte della donna non è stata causata da un incidente ma è stato un omicidio. Le indagini portano a interrogare tutti gli inservienti della casa di riposo tra cui c’è anche Maria Dragan, una donna rumena, alunna di Camilla, vedova di un operaio italiano e con un figlio ventenne, che fa le pulizie alla casa di riposo, retribuita in nero. Le indagini, grazie all’aiuto della Dragan, portano alla luce ciò che realmente accade nella casa di riposo. Nel frattempo, Camilla è anche preoccupata per un altro alunno. Si tratta di Vasco, di cui non si hanno notizie da giorni. Il giovane, con precedenti penali, è sparito nel nulla dopo aver baciato Camilla. La professoressa pensa che la sua scomparsa possa essere dovuta alla sua reazione. Sarà davvero così o dietro la sua sparizione si nasconde un motivo più serio?

