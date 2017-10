Raffaello Tonon/ Foto, il gieffino in compagnia del dottore dei miracoli (GF Vip 2)

Raffaello Tonon è il bersaglio degli scherzi di Luca Onestini e Ignazio Moser: i due inquilini del Gf Vip 2 testano la sua cultura e lo prendono in giro in un video diventato virale.

18 ottobre 2017 - agg. 18 ottobre 2017, 11.10 Stella Dibenedetto

Raffaello Tonon

Basta sbirciare sul profilo Instagram di Raffaello Tonon per scoprire il volto del dottore del miracolo, colui che gli ha permesso di avere questo nuovo aspetto e che lo ha reso felice. Lui è Andrea Bonanno, chirurgo estetico e plastico e dovrebbe essere colui che ha cambiato l'ex gieffino tanto da renderlo quello che oggi conosciamo e vediamo all'interno della casa del Grande Fratello Vip 2017. Da gieffino "normale" a vip, Raffaell Tonon ne ha fatta di gavetta negli studi tv come opinionista e come televenditore e adesso si prepara a vivere da vip la sua avventura. Proprio ad Andrea Bonanno vanno i suoi ringraziamenti e quest'estate ha passato con lui una parte delle vacanze raggiungendolo in Sicilia. Pubblicando una foto che li ritrae insieme, Tonon ha voluto dedicare al suo medico un saluto speciale scrivendo: "Una nuova estate, una nuova forma fisica e dei nuovi amici. Senza di loro @dr_andrea_bonanno_ e @iamyleniacalafato la nuova forma non ci sarebbe stata e non ci sarebbe stato molto altro...per esempio questa bella vacanza allegra e spensierata". Clicca qui per vedere la foto (Hedda Hopper)

LUCA ONESTINI E IGNAZIO MOSER LO DERIDONO?

Raffaello Tonon è entrato nella casa del Grande Fratello Vip 2017 in corsa. Con lui, hanno fatto il loro ingresso anche Carmen Russo e Corinne Clery. Se la moglie di Enzo Paolo Turchi e la francese sono riuscite a conquistare i vecchi inquilini della casa più famosa d’Italia parlando della carriera e della vita privata, Raffaello Tonon non ha sortito lo stesso effetto. Il nuovo inquilino della casa è stato subito preso di mira dai più giovani, in primis Luca Onestini e Ignazio Moser che hanno cercato di coinvolgerlo nei loro scherzi. Dopo aver tentato di trascinarlo in piscina e buttarlo in acqua, senza tuttavia riuscirci, lo sportivo e l’ex tronista hanno deciso di sottoporre ad un esame la cultura generale di Tonon. “Quanti sono i Paesi dell’Unione Europea?”, chiede Luca Onestini. Raffaelle rifletto sulla domanda e poi comincia a pensare ricordando l’ingresso nell’Unione Europea della Romania. Ignazio e Luca cercano di aiutarlo chiedendogli se siano più o meno di venti. Tonon, però, non azzarda la risposta. Il video, che potete vedere in basso, è diventato immediatamente virale e scatenato diverse reazioni da parte del pubblico. Da una parte ci sono quelli che hanno evidenziato come gli inquilini vip abbiano una cultura misera e, dall’altra, ci sono quelli che non hanno gradito la presa in giro.

LA DEPRESSIONE DI RAFFAELLO TONON

Durante le prime ore di permanenza nella casa del Grande Fratello Vip, Raffaello Tonon ha raccontato ai suoi compagni d’avventura un capitolo doloroso della sua vita ovvero la depressione. Gli altri inquilini lo hanno ascoltato ma, a detta di Eva Henger, con scarso interesse al punto che lo hanno preso in giro dopo il richiamato di Tonon in confessionale. “Oggi sentirlo (Tonon, ndr) a parlare della depressione che lo travolge, mi ha commosso. Mentre parlava lo hanno chiamato in confessionale, e le persone che hanno ascoltato con "finto interesse "quasi commosse" non hanno perso tempo per prenderlo in giro, chiamandolo 'il conte caduto in disgrazia'. Che gente di m*** che gira???! Per favor riguardatelo! L'ipocrisia e falsità sempre presente. Che tristezza... insegnamento? Non aprite il cuore con la gente che in gara con voi!", ha scritto sui social la Henger. Da parte sua, Tonon, dopo aver subito gli scherzi di Luca e Ignazio, soprannominati il gatto e la volpe, ha messo le cose in chiaro con i due ragazzi. "Vorrei che non usaste la pentola con i mestoli, che smetteste di darmi fastidio, insomma, che faceste come fanno tutti gli altri, che sono molto carini". Luca e Ignazio ascolteranno la richiesta dell’opinionista?

La cultura di #raffaellotonon !! ???? #grandefratello #grande #fratello #vip #gfvip Un post condiviso da 24h Grande Fratello Vip (@24hgrandefratellovip) in data: 17 Ott 2017 alle ore 09:42 PDT

© Riproduzione Riservata.