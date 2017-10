SCINTILLA/ Il neo conduttore di Colorado ed Elena Morali ai Caraibi - Foto (Big Show)

L’attore e comico romano Gianluca Fubelli in arte Scintilla, è tra gli ospiti della nuova puntata del programma Big Show condotto da Andrea Pucci su Italia 1.

18 ottobre 2017 Francesca Pasquale

Scintilla ospite a Big Show

GIANLUCA FUBELLI ALLA CONDUZIONE DI COLORADO

Tra gli ospiti di Big Show c’è l’attore e comico romano Gianluca Fubelli meglio conosciuto dai propri fan con il nome d’arte di Scintilla. Per l’artista dopo l’esperienza nel programma in onda su Tv8, House of Gag, che lo ha visto al fianco di Omar Fantini sta per partire una nuova avventura che lo vedrà su Italia 1 alla conduzione dello storico programma cabarettistico Colorado al fianco di Paolo Ruffini e Federica Nargi. A dare l’annuncio è stata Elena Morali attuale compagna di Scintilla che ha pubblicato un post su Instagram in cui ha scritto: “Sono completamente, immensamente, assolutamente ORGOGLIOSA di avere al mio fianco il nuovo presentatore di Colorado!!! Love You”. Nel post c’è una splendida foto che ritrae i due innamorati durante le loro vacanze estive probabilmente in una meta caraibica. Clicca qui per vedere la foto.

LA CARRIERA DI SCINTILLA

Gianluca Fubelli è nato a Roma nell’aprile del 1973. Le sue prime esperienze nel mondo dello spettacolo sono arrivate nel 1998 allorché entra a far parte del gruppo comico de I Turbolenti. In questo periodo prende parte a numerosi trasmissioni televisive peraltro ottenendo diversi riconoscimenti. Nel 2003 entra nel cast dei comici di Colorado Cafè mentre due anni più tardi è parte integrante del progetto Studi di continuità in onda su Paramount Comedy mentre nel 2005 ha condotto Paperissima Sprint. Nello stesso anno ha partecipato alla trasmissione calcistica Giuda al campionato (quattro edizioni di fila) per poi occuparsi di tanti altri programmi come Sputnik, Don Luca c’è, Fratelli Benvenuti, Provato per voi, Vecchi Bastardi e House of Gag. Scintilla ha anche recitato in alcuni film di successo con piccole parti come nel caso di Eccezzziunale… veramente – Capitolo secondo me, L’ultimo crodino, Area Paradiso e Tutto molto bello.

