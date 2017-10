SEGNALI DAL FUTURO/ Su Rai 4 il film con Nicholas Cage e Chandler Canterbury (oggi, 18 ottobre 2017)

Segnali dal futuro, il film in onda su Rai 4 oggi, mercoledì 18 ottobre 2017. Nel cast: Nicholas Cage, Chandler Canterbury e Rose Byrne. La trama del film nel dettaglio.

18 ottobre 2017 Cinzia Costa

Il film di fantascienza in prima serata su Rai 4

NEL CAST NICHOLAS CAGE

Il film Segnali dal futuro va in onda su Rai 4 oggi, mercoledì 18 ottobre 2017, alle ore 21.00. Una pellicola caratterizzata di fantascienza del 2009 che è stata diretta dal regista Alex Proyas, nato in Egitto con origini elleniche, già sotto i riflettori per le pellicole Il Corvo e The Dark. Il film Segnali dal Futuro è un blockbuster di buon successo, sia per la regia indovinata che per il cast nel quale prevale il protagonismo timido di Nicholas Cage, del piccolo Chandler Canterbury, della bella attrice australiana Rose Byrne, recentemente apprezzata nelle sale per l'ennesimo capitolo della saga mutante con X-Men: Apocalisse. Accanto a loro una giovanissima Lara Robinson rivela la propria bravura proprio in questa pellicola che sarà per lei il trampolino di lancio verso una carriera in crescita, soprattutto nelle serie televisive. La composizione della soundtrack è stata affidata all'ottimo Marco Beltrami, autore di tante colonne sonore (soprattutto per il cinema horror), oggi nelle sale con le sue musiche composte per il ritorno di Angelina Jolie alla regia con il drammatico Per primo hanno ucciso mio padre. Segnali dal Futuro è una pellicola appartenente al filone della fantascienza distopica con lievi aspetti drammatici e intrighi ansiogeni in stile quasi thriller, un lavoro di regia molto curato e una sceneggiatura ricca di aspetti e risvolti inattesi. Ma vediamo insieme la trama del film nel dettaglio.

SEGNALI DAL FUTURO, LA TRAMA DEL FILM DI FANTASCIENZA

Alla fine degli anni '50, Lucinda Embry (Lara Robinson) frequenta un corso scolastico primario nel Massachusetts, a Lexington. Come spesso avviene nelle scuole americane, viene indetto un concorso aperto a tutti gli studenti nel quale si chiede di disegnare il futuro attraverso la loro ottica, un contest artistico che prevede che le loro opere saranno contenute per cinquant'anni in una sorta di capsula del tempo, la quale sarà poi aperta dalle generazioni del terzo millennio. Lucinda percepisce voci che le suggeriscono codici numerici, inizia così a comporre il suo lascito per i posteri, scrivendo queste cifre e, nel momento in cui la sua insegnante non la trova in classe, la scoprirà acquattata in una stanza con le dita insanguinate per aver inciso con le unghie le ultime cifre sulla capsula di un codice numerico sconosciuto. In apparenza la vita torna normale, trascorrono i cinquant'anni previsti, nel 2009 la capsula viene alla fine aperta come fu volontà del concorso. Ad ogni bambino viene assegnato un disegno, ognuno ritrova la testimonianza artistica de bambini del passato tranne il piccolo Caleb Koestler, figlio di un insegnante del MIT, l'astrofisico John Koestler (Nicholas Cage). Incuriosito dallo strano foglio posseduto dal figlio Koestler analizza i codici e scopre che sono tutte date di catastrofi avvenute nel corso dei cinquant'anni ma, ancora più sconvolgente, previsioni di avvenimenti drammatici che dovranno accadere nei prossimi anni. Sarà in grado di terminare la catena sconvolgendo le leggi di spazio e tempo?

