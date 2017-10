SPY GAME/ Su Iris il film con Robert Redford e Brad Pitt (oggi, 18 ottobre 2017)

Spy Game, il film in onda su Iris oggi, mercoledì 18 ottobre 2017. Nel cast: Robert Redford, Brad Pitt e Catherine McCormack, alla regia Tony Scott. La trama del film nel dettaglio.

18 ottobre 2017 Cinzia Costa

Il film di spionaggio su Iris

ROBERT REDFORD NEL CAST CON BRAD PITT

Spy Game va in onda su Iris oggi, mercoledì 18 ottobre 2017, alle ore 20.55. Si tratta di una pellicola di spionaggio che è stata diretta dal regista Tony Scott. Il regista è stato nella sua carriera dietro la cinepresa di tanti film di successo tra i quali il debutto dorato 'Miriam si Sveglia a Mezzanotte', cult-movie dell'horror stilistico con il cast stellare nel quale Catherine Deneuve, Susan Sarandon e David Bowie sono la triade d'eccellenza, successo bissato in seguito da 'Top Gun', 'Beverly Hills Cop II', sino al recente 'Unstoppable - Fuori controllo' dirigendo uno straordinario Denzel Washington. Nel cast di 'Spy Game', il protagonista assoluto è Robert Redford, in un ruolo a lui congeniale, avendo anni prima interpretato 'I tre Giorni del Condor', un altro caposaldo del cinema di spionaggio. In questa pellicola del 2001 Redford recita accanto a Brad Pitt, Catherine McCormack, resa celebre dall'epico 'Braveheart - Cuore impavido' accanto a Mel Gibson, David Hemmings scoperto dal nostrano Dario Argento affidandogli il ruolo di protagonista nel capolavoro 'Profondo Rosso', forse la pellicola più rappresentativa dell'horror 'made in Italy', Stephen Dillane ed altri attori impegnati in un cast di tutto rispetto. 'Spy Game' è stata una pellicola sin dai trailer pubblicitari di successo. Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

SPY GAME, LA TRAMA DEL FILM DI SPIONAGGIO

Nathan Muir (Robert Redford), è un agente segreto della C.I.A., agente operativo al contrario dell'anti-eroe de 'I Tre Giorni del Condor' nel quale presentava un ruolo passivo ed esterno alle operazioni sul campo. L'ambientazione vuole l'America del 1991 in primo piano, la guerra fredda col nemico sovietico appare definitivamente ricordo del decennio precedente, Nathan è prossimo alla pensione e sogna un posto al caldo, magari Florida o Caraibi, nel quale ritirarsi sognando battute di pesca e cocktails sulle spiagge. Sarà per lui fatale l'ultimo giorno di servizio prima della pensione, Tom Bishop (Brad Pitt), da lui stesso reclutato dopo averlo visto in azione tra le fila dei marine in Vietnam, si mette nei guai nel tentativo di liberare una donna occidentale nelle mani dei servizi di polizia comunista cinese. Bishop viene lui stesso arrestato, torturato, maltrattato, detenuto con il classico atteggiamento di una Cina che occulta al mondo un prigioniero e Nathan Muir ciò non può accettarlo. Il vecchio nemico comunista si sposta dalle sponde del Volga a quelle del Fiume Giallo. Inizia allora la task-force per liberare i prigionieri e capire l'identità della donna reclusa, un'idealista irlandese che Bishop conobbe a Beirut durante la guerra del Libano. Bishop e Elizabeth Hadley (Catherine McCormack), attenderanno in carcere il proprio destino mentre Nathan Muir inizia a dipanare le sue trame di sapiente spia profondo conoscitore del mondo comunista.

© Riproduzione Riservata.