SQUADRA MOBILE 2/ Anticipazioni del 18 ottobre 2017: Ardenzi scoprirà chi è la talpa di Sabatini?

Squadra Mobile 2, anticipazioni del 18 ottobre 2017, su Canale 5. Sabatini riesce ad ostacolare l'operazione di Ardenzi; Isabella affronta il suo stalker.

Squadra Mobile 2, in prima Tv su Canale 5

SQUADRA MOBILE, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di Canale 5 di oggi, mercoledì 18 ottobre 2017, andrà in onda un nuovo episodio di Squadra Mobile 2 - Operazione Mafia Capitale. Sarà il sesto e prima di scoprire le anticipazioni, rivediamo dove siamo arrivati la settimana scorsa: Sabatini è ancora ferito in modo grave e riesce a raggiungere un medico corrotto che possa curarlo. Intanto, Iodice riesce a nascondersi, ma deve fare i conti con Guaraldi e con la sua sete di vendetta contro Assunta, che vuole morta. La ragazza di Manzi è infatti molto pericolosa, dato che in precedenza lo ha ricattato grazie alla registrazione di cui è entrata in possesso e che potrebbe mettere fine ai suoi giorni. La squadra indaga invece su una rapina in banca provocato da un finto allarme bomba: il bottino sottratto dai rapinatori risulta essere di diverse migliaia di euro. In seguito, Riccardo e Cecilia hanno un nuovo incontro amoroso e finiscono per baciarsi, ma il poliziotto è sospettoso e crede che ci sia un altro uomo. Scopre infatti giorni più tardi che Cecilia si sta frequentando con un altro uomo, con cui si comporta in modo troppo intimo ed intuisce di essere stato un illuso a credere nel loro futuro. Roberta invece continua a cercare di avere un figlio, ma non riuscendovi inizia a sospettare che Giacomo possa essere sterile. Gli chiede così di fare un test in una clinica per la fertilità per scoprire quale sia il problema, manifestando un forte stress. Diversi giorni dopo, il medico inizia a contestare la permanenza di Sabatini nella propria abitazione e gli chiede di trovare un altro rifugio. Il criminale raggiunge così Daria, che si offre di aiutarlo a nascondersi senza rivelare nulla a Sandro. La Mobile accoglie invece un nuovo membro, Mauretta, che viene assegnata al reparto Minori come Serena. Ardenzi ed il resto della squadra iniziano ad indagare su una rissa che è sfociata in un decesso, un pakistano preso di mira da uno sconosciuto. Il sospettato è tuttavia il figlio della vittima, ancora adolescente. La Mobile indaga inoltre sulla corruzione collegata all'inchiesta di mafia Capitale, scoprendo qualche collegamento anche con la Marina. In seguito all'arresto di Iodice, quest'ultimo viene ritrovato morto nella sua cella e Ardenzi intuisce che anche Assunta è in pericolo. La squadra si precipita alla fermata dell'autobus in cui si trova in quel momento per proteggerla da Guaraldi, che si trova già sulle tracce della donna. Daria però ha già informato Sabatini di tutto quello che sta avvenendo, mentre Ardenzi si ritrova in un faccia a faccia con Guaraldi, con cui dà vita ad una sparatoria.

ANTICIPAZIONI DEL 18 OTTOBRE 2017, EPISODIO 6

In seguito all'agguato di Sabatini, si scopre che Guaraldi è riuscito a salvarsi. Il criminale continua inoltre a mettere i bastoni fra le ruote ad Ardenzi ed alle sue indagini, mentre la squadra inizia ad indagare su un omicidio che potrebbe essere stato attuato dalla mafia cinese. I sospetti di Ardenzi sono infatti che la Yakuza possa aver cercato di mettere in atto una vendetta trasversale per via di un altro delitto che ha colpito uno dei suoi uomini. Durante le indagini, si scopre che l'omicidio da cui è partito l'ultimo caso potrebbe riguardare in realtà una serie di crimini commessi dalla mafia cinese. Ardenzi inizia inoltre ad intuire che qualcuno dei pianti alti della Polizia stia facendo il doppio gioco e che ogni sua mossa venga rivelata prontamente a Sabatini. Decide così di fare di tutto per scovare la talpa che si annida in Questura. I poliziotti iniziano inoltre a collegare Mafia Capitale ad alcuni strozzini, che hanno messo in difficoltà diversi cittadini. Isabella invece continua a pedinare il proprio stalker, fino ad arrivare ad uno scontro diretto con l'uomo che la sta torturando dal punto di vista psicologico. Nel frattempo, Sabatini è riuscito ad anticipare Ardenzi grazie alla registrazione che incastra Guaraldi. Nonostante i sospetti, Ardenzi non riesce tuttavia a trovare delle prove che riescano a confermare la presenza di una talpa fra gli uomini di Daria.

