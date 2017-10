STASERA IN TV/ Oggi, programmi Mediaset: Squadra mobile - Operazione mafia capitale (mercoledì, 18 ottobre)

Stasera in tv Mediaset, i programmi di oggi, mercoledì 18 ottobre 2017: Squadra mobile - Operazione mafia capitale su Canale 5, Big Show su Italia 1 e Today You die su Rete 4. Il dettaglio.

18 ottobre 2017 Cinzia Costa

programmi tv mediaset

STASERA IN TV. Per la prima serata di oggi, mercoledì 18 ottobre 2017, il palinsesto Mediaset, propone ai fedeli telespettatori un'ampia scelta di programmi che sono sempre vari e adatti a ogni fascia di età. Tra fiction, film, programmi di intrattenimento, reality show serie poliziesche, la scelta si fa davvero difficile. Su Canale 5 la fiction "Squadra Mobile - Operazione mafia capitale" dovrebbe essere la trasmissione più seguita della serata. Italia 1 propone il programma di intrattenimento Big Show mentre Rete 4 manda in onda il film d'azione "Today you die". Su La5 continua la scelta di film ma di genere sentimentale con "Cuori in volo", il reality show è di casa su Mediaset Extra con "Grande Fratello Vip" e il genere spionaggio viene trasmesso su Iris con "Spy game". Ma adesso, vediamo insieme la programmazione della serata Mediaset nel dettaglio.

La serata di Canale 5 propone, dalle 21.15 il sesto episodio della fiction in prima TV intitolata "Squadra mobile - Operazione mafia capitale", diretta da Alexis Sweet, con il cast composto da Giorgio Tirabassi, Libero Di Rienzo, Antonio Catania, Francesca Agostini, Daniele Liotti, e Valeria Bilello. Guaraldi è scampato all’agguato che aveva preparato Sabatini, il quale, grazie alle informazioni che gli vengono passate da Daria, sta continuando a mettere i bastoni tra le ruore alle indagini che vengono svolte da Roberto Ardenzi. Nel frattempo la squadra della polizia sta indagando su un omicidio che sembra possa essere collegato alle attività svolte nella capitale dalla mafia cinese e su alcuni episodi di strozzinaggio. Quando Sabatini riesce ad avere, prima di Ardenzi una registrazione nella quale si sente la voce di Baraldi, negli ambienti della Questura si pensa con maggiore forza all’esistenza di una talpa all’interno. Alle 23.20 la serata prosegue con una puntata del programma di attualità "Matrix", condotto da Nicola Porro. Su Italia 1 vanno in onda due programmi di intrattenimento. Si inizia alle 21.20 con una puntata di "Big Show" che vede per la prima volta nella sua carriera alla conduzione Andrea Pucci, con la collaborazione di Katia Follesa.

Nel programma, che si svolge in un teatro, con la presenza del pubblico, ci saranno musica live, ospiti ai quali il conduttore proporrà interviste ironiche, giochi, sketch comici, ed anche collegamenti esterni. Alle 23:45 torna protagonista l’ironia della Gialappa’s Band, con una puntata della trasmissione intitolata "Mai dire GF VIP", nella quale i tre comici prenderanno di mira, con la loro classica e consueta irriverenza i protagonisti del programma "Grande Fratello VIP". Nella programmazione di Rete 4, va in onda alle 21:15 il film di azione intitolato "Today You die", interpretato da Steven Seagal, Sarah Buxton, Anthony Criss, Brett Rice, Nick Mancuso, Mari Morrow, e con la regia di Son Fauntleroy.

Il protagonista della vicenda è un ex pilota Nascar, Harlan Banks, che come un novello "Robin Hood", esegue delle rapine, ma consegna poi parte del bottino ricavato ai bisognosi. Quando si trova senza soldi, accetta la proposta di Max che gli chiede di fare da scorta ad un camion blindato sul quale viaggeranno 20 milioni di dollari. Max poi lo incastra e Harlan si ritrova in carcere, da dove cerca di evadere per vendicarsi. Alle 23:05 segue lo "Speciale Champions League", nel quale si potranno vedere sintesi delle varie partite, che daranno analizzate in studio, prendendo principalmente in visione gli incontri delle formazioni italiane. La 5 presenta, alle 21.10, il film sentimentale in prima visione "Cuori in volo". Il film racconta la vicenda di un banchiere americano che cerca di ingraziarsi un facoltoso cliente arabo. Per far questo cerca di trarre in inganno un allevatore belga e portargli via un esemplare prezioso di piccione da corsa. Quando il piano sembra riuscire il banchiere incontra però la nipote dell’allevatore, una donna molto affascinante e tutto si compromette. Diretto da Dominique Deruddere ed interpretato da Jamie Dornan, Max Pirkis, Anthony Head, Sharon Maughan e Numan Acar. Su Mediaset Extra, alle 21.15, parte il collegamento con la casa del "Grande fratello VIP" per le dirette che mettono in mostra il comportamento dei protagonisti di questa edizione.

Su Iris dalle 21.00 il film di spionaggio intitolato "Spy game", con Robert Redford, Catherine Mccormack, Brad Pitt e Stephen Dillane e la regia di Tony Scott. Nathan Muir, Un anziano agente della Cia è ormai prossimo alla pensione quando viene raggiunto dalla notizia che un suo ex compagno all’agenzia, Tom Bishop, si trova agli arresti in Cina, con l’accusa di spionaggio. Muir decide quindi di organizzare un viaggio nel paese asiatico con l’intento di liberare l’amico. Su Italia 2 dalle 21.10 il film d'azione intitolato "Death Race 2". In un carcere vengono organizzate delle corse d’auto con alla guida dei prigionieri, e dove tutto è permesso. In premio, per chi riesce a vincere cinque corse c’è la possibilità di lasciare il carcere. Con la regia di Roel Reine ed interpretato da Luke Goss, Sean Bean, Lauren Cohan, e Ving Rhames. Su Top Crime, alle 21:10 un episodio della settima stagione della serie poliziesca "Rizzoli & Isles", con Bruce Mc Gill, Saha Alexander, Angie Harmon e Jordan Bridges. In questo episodio le due donne si trovano ad indagare su un caso alquanto strano, infatti, mentre si sta seppellendo una bara che contiene il corpo di una vecchietta, a causa di un incidente si apre e si scopre che contiene un secondo cadavere, quello di un uomo nudo. Da questo fatto si scopre che anche altre tumulazioni erano doppie e si indaga sull’operato dell’agenzia di pompe funebri che ha organizzato le sepolture.

LA PROGRAMMAZIONE DELLA SERATA MEDIASET:

Canale 5 ore 21.15, ""Squadra mobile – Operazione mafia capitale", fiction,

ore 23.20 "Matrix", programma di attualità

Italia 1, ore 21.10, "Big Show", programma di intrattenimento

ore 23.45 "Mai dire GF Vip", programma di intrattenimento

Rete 4, ore 21.15, "Today You die", film d’azione,

ore 23.05, "Speciale Champions League", programma sportivo

La 5, ore 21.10, "Cuori in volo", film sentimentale

Mediaset Extra, ore 21.15, "Grande Fratello Vip", reality show

Iris, ore 21.00. "Spy game", film di spionaggio

Italia 2, ore 21.10 "Death Race 2", film d’azione

Top Crime, ore 21.10, "Rizzoli & Isles", serie poliziesca.

© Riproduzione Riservata.