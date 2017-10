STASERA IN TV/ Oggi, programmi Rai: Provaci ancora Prof 7 (mercoledì, 18 ottobre 2017)

Stasera in tv Rai, i programmi di oggi, mercoledì 18 ottobre 2017. Nel cast: Provaci ancora Prof 7 su Rai 1, Pechino Express su Rai 2 e Chi l’ha visto? su Rai 3. Il dettaglio dei programmi.

STASERA IN TV, PROGRAMMI RAI DI OGGI, 18 OTTOBRE 2017. Per la prima serata di oggi, mercoledì 18 ottobre 2017, la programmazione delle reti Rai è caratterizzata dalla presenza della fiction in prima visione di "Provaci ancora Prof 7" che dovrebbe essere anche il programma più visto della serata. Sugli altri canali film di vario genere, tra fantascienza, drammatici e thriller, le inchieste di "Chi l’ha visto?" su Rai 3, e l’adventure game di "Pechino Express - Verso il Sol Levante", in onda su Rai 2. Fantascienza per Rai 4 con il film Segnali dal futuro, il genere documentario approda su Rai 5 con Wild man blues e il thriller è di casa su Rai Movie con il film L’occhio del ciclone. Ma vediamo la programmazione della serata Rai nel dettaglio.

Su Rai Uno alle 21.25 nella fiction "Provaci ancora Prof 7", continuano le vicende, ambientate a Torino, della "Prof" Baudino, che oltre alle beghe familiari, con i problemi causati dalla sua famiglia "allargata", con l’ex marito, il nuovo compagno, la figlia che ha lasciato il marito inglese e la nipotina, si trova sempre dentro ad alcuni delitti che aiuta a risolvere con la sua sagacia ed il suo senso di osservazione. Con Veronica Pivetti nei panni della "Prof", Enzo Decaro in quelli dell’ex marito e Paolo Conticini in quelli del commissario. Alle 23.25 torna Bruno Vespa con una puntata del programma di attualità "Porta a porta". Su Rai Due, dalle 21.20 l’adventure game intitolato "Pechino Express - Verso il Sol Levante" giunto alla sua settima puntata e condotto da Costantino della Gherardesca. Nella sesta punta non c’è stata l’eliminazione della coppia e sono quindi ancora 6 quelle che si affrontano nella settima, quella dei "modaioli", composta da Michele Lamanna e Marcelo Burlon, quella delle "caporali", al secolo Jill Cooper ed Antonella Elia, le "clubber", ovverosia Valentina Pegorer e Ema Stokholma, gli "amici" composta da Alice Venturi e Guglielmo Scilla, i "compositori" ovvero Boss Doms e Achille Lauro, ed infine "i maschi" con Rocco Giusti e Francesco Arca.

Alle 23.30 un docureality realizzato da Alberto D’Onofrio ed intitolato "Giovani e sesso", programma in quattro puntate che segue il precedente "Giovani e ricchi". In questo programma si potranno vedere le storie di alcuni giovani che hanno scelto di trasferirsi a Londra o ci sono stati costretti dalla mancanza di lavoro. Si parlerà del loro rapporto con la religione, con lo sport ed anche con il sesso. Su Rai Tre, alle 21.15 protagonista Federica Sciarelli, arrivata alla sua 14esima stagione alla conduzione del programma "Chi l’ha visto?", che quest’anno festeggia la sua 30esima edizione consecutiva, cercando come sempre di dare risposte ai casi di scomparsa da casa di persone di tutte le categorie e ceti sociali, grazie anche all’aiuto delle telefonate che giungono in studio da parte dei telespettatori.

Su Rai 4, dalle 21.00, il film di fantascienza intitolato "Segnali dal futuro", diretto da Alex Proyas ed interpretato da Nicolas Cage, Liam Hemsworth, Chandler Canterbury, Alethea McGrath, Rose Byrne, Danielle Carter, Bob Mendesohn e Lara Robinson. John Koestler, un famoso astrofisico, viene in possesso di una lettera che anni prima era stata sotterrata da una bambina, la quale aveva dichiarato di sentire delle voci. Sul foglio sono messe in evidenza alcune coordinate e Koestler scopre che si tratta di punti in cui sono accadute delle catastrofi, per cui deve decifrare attentamente tutti i luoghi per impedire che ne succedano altre. Su Rai 5, alle 21.15, il film documentario "Wild man blues", con la regia di Barbara Kopple. Il film mostra il tour che Woody Allen ha portato a termine in Europa nel corso del 1996, insieme al suo gruppo, la New Orleans Jazz Band, ed anche la relazione del famoso regista e attore con Soon-Yi Previn.

Su Rai Movie alle 21,10 il film thriller intitolato "L'occhio del ciclone" con la regia di Bertrand Tavernier e l’interpretazione di Tommy Lee Jones nei panni del personaggio principale, il detective Dave Robicheaux e di James Gammon, John Goodman, Ned Beatty, Peter Sarsgaard, Justina Machado, Mary Steenburgen, Julio Cesar Cedillo, Kelly MacDonald, Pruitt Taylor Vince, Bernard Hocke, Buddy Guy e Levon Helm. Il film è tratto dal romanzo omonimo scritto da Jason Lee Burke e ambientato in Louisiana, dove il detective Robicheaux indaga su un serial killer e scopre un nuovo cadavere. Film in prima serata anche su Rai Premium, con il drammatico "Bella, pazza, impossibile", in onda dalle 21.20. Un brillante professore di liceo, che sta per mettersi in proprio ed aprire un locale, trascorre una vita tranquilla insieme alla moglie. Quando davanti alla loro casa va ad abitare una giovane studentessa ricchissima, le cose precipitano in quanto il professore si innamora pazzamente di lei che riesce a fargli perdere la testa. Con la regia di Rick Bota ed interpretato da Merritt Patterson, Gabrielle Rose, Chris Klein, Michael Adamthwaite, Tasya Teles, Darla Taylor e Laine MacNeil.

