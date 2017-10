STRISCIA LA NOTIZIA/ Tornano Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti dopo la puntata "mini" di ieri

Striscia la notizia, puntata di oggi mercoledì 18 ottobre 2017, in onda su Canale 5 alle 20.40. Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti tornano dopo l'edizione ridotta di ieri.

18 ottobre 2017 Elisa Porcelluzzi

Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti (Twitter)

A STRISCIA LA NOTIZIA TORNANO IACCHETTI E GREGGIO

Questa sera, mercoledì 18 ottobre, alle 20.40 su Canale 5 va in onda un nuovo appuntamento con Striscia la notizia, condotto come sempre da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti. Ieri sera il tg satirico di Antonio Ricci è andato in onda in “edizione tascabile” per lasciare il posto alla diretta del match di Champions League tra Napoli e Manchester City, che si è concluso con la vittoria della squadra inglese. La puntata di Striscina La Notizina, durata meno di 10 minuti, ha registrato una media di 4.220.000 spettatori con uno share del 16.8%. Solo due i servizi proposti: il Vespone on the road e Striscia lo Striscione di Cristiano Militello. “Stasera prima di #ManCityNapoli edizione bonsai di #Striscia lo striscione! #Napoli #ManchesterCityNapoli #Champions #ChampionsLeague”, aveva annunciato su Twitter l’inviato.

EZIO GREGGIO CRITICATO DAL WEB...

Nei giorni scorsi ha sollevato numerose polemiche il servizio sul flop della nuova edizione di Domenica In condotto da Cristina e Benedetta Parodi. Striscia ha ripreso il promo del programma facendolo commentare a Ezio Greggio: "Ha sbagliato elettrodomestico, dovrebbe mollare la televisione e prendere lavastoviglie: è una gag patetica, si vede chiaramente che la Parodessa non ha mai sciacquato un tegame in vita sua”, ha detto il commentatore quando nel video si vede la Parodi pulire un tegame. Ma è stato il finale del servizio ad accendere le polemiche: “E allora ci facciamo portavoce del pensiero di milioni di massaie veraci: Cristina ma vai a...., ma vattela a…”, ha concluso Greggio. “Ezio Greggio sfotte la Parodi per come lava i piatti sostenendo non ne abbia mai lavati. È come chiedere a Greggio di compilare un F24”, “La Parodi patetica, come Greggio nei suoi film” e “posso dire che Greggio e Striscia tutta sono stati veramente poco galanti nei confronti delle sorelle Parodi?”, hanno commentato alcuni utenti su Twitter,

