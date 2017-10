Simona Izzo / "Jeremias? Mio figlio voleva picchiarlo, l'ombra di Belen è un bene e un male" (Gf Vip 2017)

18 ottobre 2017 Anna Montesano

Simona Izzo al Grande Fratello Vip 2017

Simona Izzo, in un'intervistata al settimanale Chi, ha raccontato come sono cambiati gli scenari al Grande Fratello Vip 2 dopo la sua eliminazione. La Izzo racconta di essersi fatta odiare per scelta e di aver fatto scatenare reazioni e sentimenti nei concorrenti di proposito. Questa una parte delle sue parole: "Non interagiscono. Tutto il giorno formulano macchinazioni su come vincere e come gestire la loro immagine dopo il programma, sui social o nelle serate in discoteca. Con me c'erano reazioni di vita vera, vissuta, com dolore, lacrime e gioia". Pesante lo sfogo di Jeremias Rodriguez che si è scagliato verbalmente contro di lei, cosa che ha indotto Ricky Tognazzi a volerlo querelare. "E mio figlio Francesco (avuto dall'ex marito Antonello Venditti, ndB) voleva picchiarlo. Li ho fermati entrambi" ha confessato ancora Simona.

"Jeremias? un ragazzo scosso con troppi problemi"

La Izzo dice cosa pensa sul fratello di Belen e Cecilia: "Lui non deve lasciare la Casa. Quel ragazzo è scosso. Troppi problemi nella testa che fanno a pugni con tanti drammi interiori. Nella Casa cerca se stesso. L'ombra di sua sorella Belen è un bene ma anche un male. Belen per lui e Cecilia è una sorella ma anche una madre - e ancora - L’ombra di sua sorella Belen è un bene, ma anche un male". Il commento della Izzo su Jeremias però continua mentre la sceneggiatrice si chiede: "E se un giorno dovesse mollare tutti? Che cosa farà Jeremias? Non voglio nemmeno pensarci. Il ragazzo potrebbe portare grandi messaggi ma non ce la fa. Leggo tutto, anche i suoi demoni. Quando mi ha detto 'Voglio raccontarti i miei dolori' ho risposto che lo avremmo fatto fuori dal reality. L’ho salvato". Sulla vittoria finale il suo tifo è per Luca Onestini che sta soffrendo per l'abbandono di Soleil.

