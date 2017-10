Skam / La serie web norvegese prodotta da Facebook: tra i tanti remake europei c'è anche l'Italia

Skam, la serie web norvegese arriva in molti paesi europei tra cui l'Italia: Facebook acquisisce il suo remake inglese, ecco tutte le informazioni del progetto internet.

18 ottobre 2017

Skam, la serie

Skam, serie sul web norvegese, ha talmente spopolato negli ultimi anni da richiederne i remake. Tra questi, anche una versione italiana per dare modo al nostro Paese di scoprirne i protagonisti nel dettaglio. Su internet, la serie è diventata in pochissimo tempo un vero successo e così, dopo una iniziale diffusione solo in Norvegia, le emozioni dei temi trattati si sono velocemente diffusi in tutto il mondo. Il suo stile? Un perfetto teen drama che mette in evidenza le preoccupazioni dei giovani, portandoli in scena con uno stile molto particolare e divertente. Facebook intanto, ha ordinato il suo remake inglese che sarà prodotto dall'inizio di questo anno così come annunciato da Simon Fuller. La serie web ha all'attivo ben quattro stagioni che hanno ottenuto molto successo con una "fanbase" molto forte specie su Tumblr. La serie si è conclusa lo scorso luglio 2017 con la promessa di offrirne già un primo remake in lingua inglese. La particolarità di Skam sta nelle sue stagioni, concentrate ogni volta su un personaggio differente raccontandone tutti gli aspetti di crescita ed i principali profili caratteriali.

Skam, ordinato il remake anche in Italia

Skam inoltre, ha avuto modo di raccontare sul web, molteplici tematiche: femminismo, omosessualità, malattie mentali, religione e adolescenza senza mezze misure e particolari censure. La serie web racconta i ragazzi che - solitamente - rappresentano la minoranza. Per questo motivo, il pubblico è stato letteralmente conquistato dal nuovo progetto. Dopo avere annunciato che arriverà il remake dall'America dal titolo "Shame", secondo quanto riporta l'Hollywood Reporter, anche altri paesi europei hanno ordinato una versione della serie. Tra gli altri spiccano la Francia, la Germania, la Spagna, l'Olanda e anche l'Italia. Secondo quanto rivela TheVerge invece, proprio Facebook sta rifacendo il teen drama virale norvegese. Skam è una delle numerose acquisizioni di Facebook Video. Proprio nel mese di settembre, pare che il celebre social network abbia speso fino ad un miliardo di dollari per la sua piattaforma video per il 2018. Quest'ultima indiscrezione è stata riportata dal Wall Street Journal.

