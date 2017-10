Soleil Sorgè e Marco Cartasegna fidanzati? Luca Onestini e Federica Benincà futuri protagonisti in tv...

Soleil Sorgè, Marco Cartasegna, Luca Onestini e Federica Benincà potrebbero essere i protagonisti dei pomeriggi di Canale 5 dopo la fine del Grande Fratello Vip, vittime o carnefici?

18 ottobre 2017 Piera Scalise

Soleil Sorgè e Marco Cartasegna, Chi

Continua la querelle che vede al centro Soleil Sorgè e Marco Cartasegna. Dei due si dice già che siano fidanzati tanto che la bella corteggiatrice di Uomini e donne sia andata in Trentino per conoscere i futuri suoceri, ma se così non fosse? In questa situazione ci sono ancora cose poco chiare che non lasciano ai fan modo di essere felici per l'una o l'altra parte implicata in questa storia. Gli stessi dubbi sono arrivati fin dentro la casa del Grande Fratello Vip con i fratelli Rodriguez ma Luca Onestini ha ribadito che non aveva preso accordi di alcun tipo con la fidanzata e che certamente non avrebbe pianto tutte queste lacrime come i migliori dell'attore se lo avesse fatto. Come dargli torto? Rimane il fatto che Soleil e Marco Cartasegna continuano ad essere immortalati insieme e che della situazione si è interessata anche l'ex del tronista, Federica Benincà.

I TRADITI PRONTI AD ESSERE VITTIME IN TV?

Come nei migliori quadrati amorosi, anche la bella mora ha avuto da ridire dandosi addirittura della veggente per via di quello che aveva detto nelle scorse settimane. Lei e Soleil si erano avvicinate dopo la rottura di Federica e Marco ma poi qualcosa si è spezzato tanto che la mora aveva già fiutato qualcosa che potesse unire la sua rivale e il suo ex fidanzato. Tutto ver quindi? Se a Luca Onestini riusciamo a dare il beneficio del dubbio, lo stesso non possiamo fare con la presunta, neo, coppia. I due hanno avuto modo di amarsi e di scegliersi all'epoca del programma ma alla fine Soleil ha ripiegato su Luca anche se tutti erano pronti a scommettere in una loro separazione poche settimane dopo. E adesso? Siamo sicuri che la questione non è ancora finita e quando Luca uscirà dalla casa prenderà posto nello studio di Barbara D'Urso per dire la sua magari proprio al fianco dell'altra "tradita" ovvero Federica. Saranno loro i nuovi protagonisti della tv trash italiana?

© Riproduzione Riservata.