TODAY YOU DIE/ Su Rete 4 il film con Steven Seagal e Sarah Buxton (oggi, 18 ottobre 2017)

Today You Die, il film in onda su Rete 4 oggi, mercoledì 18 ottobre 2017. Nel cast: Steven Seagal e Sarah Buxton, alla regia Don E. FauntLeRoy. La trama del film nel dettaglio.

18 ottobre 2017 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Rete 4

NEL CAST STEVEN SEAGAL

Today You Die va in onda su Rete 4 oggi, mercoledì 18 ottobre 2017, alle ore 21.15. La pellicola d'azione è stata diretta da Don E. FauntLeRoy nel 2005, prodotta e interpretata da Steven Seagal. Today You Die è un classico action-movie intriso d'azione, pellicola adatta più alla televisione che al cinema, in grado di rilassare una serata senza troppi coinvolgimenti emotivi e intellettuali, in linea con il cinema interpretato da Steven Seagal. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

TODAY YOU DIE, LA TRAMA DEL FILM D'AZIONE

Harlan Banks (Steven Seagal) è un rapinatore come tanti altri sulle strade di un'America disillusa e alla ricerca di soluzioni ed equilibri sociali non facili da determinare. Compie il suo lavoro con il classico metodo 'sporco' e sul filo della legalità, ottimo criminale d'azione più che di metodologie e stratagemmi scientifici, comunque apprezzato da colleghi e nei ghetti. La sua peculiarità, è quella di essersi auto-investito nelle vesti di una sorta di Robin Hood post-litteram, al contrario dell'eroe inglese, lui ruba ai criminali, non ai ricchi in genere, distribuendo il denaro ai bisognosi, ai reietti dei ghetti dell'America classica degli stereotipi di alcolizzati con la bottiglia di liquore nel sacchetto di carta, dei ragazzi di colore sulle strade e non nelle aule, delle donne picchiate e abbandonate da mariti violenti, sole, nel crescere figli allo sbando. In quell'America Harlan Banks si è ritagliato il suo particolare ruolo di criminale dai due volti. Nel momento in cui è però lui ad avere bisogno di soldi, Harlan viene contattato da Max (Kevin Tighe, attore che ha iniziato la carriera dal top interpretando una parte ne 'Il Laureato', poi cresciuto tra alti e bassi e pellicole spesso di serie 'B'). Max gli propone di scortare assieme un furgone blindato tra le pericolose vie di Las Vegas, una specie di formaggio posto all'imboccatura di un'enorme tana di topi, pronti ad assaltarlo, depredarlo, rischiando di tutto per un bottino che cambierebbe al vita di chiunque e definitivamente. Un furgone blindato e venti milioni di dollari all'interno, una miscela esplosiva per le gang criminali della città del vizio. Harlan è però abbastanza puro, nella sua ottica e ingenuo, sarà così incastrato, una sorta di doppio gioco vigliacco, proprio da colui che l'assunse. Lo scopo di Harlan 'Seagal' Banks sarà quello, dietro le sbarre del carcere di detenzione cui è stato assegnato, di capire la situazione, chi ha giocato contro chi, mettere assieme i pezzi del puzzle, evadere e vivere la piena 'revenge', la vendetta di un personaggio, tutto sommato, puro e positivo.

© Riproduzione Riservata.