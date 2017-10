The Gifted / Gli X Men firmati da Matt Nix sbarcano su Fox: una X-famiglia in fuga dal Governo

Matt Nix firma la scrittura e la produzione esecutiva di The Gifted / Gli X Men firmati da Matt Nix sbarcano su Fox: una X-famiglia in fuga dal Governo

18 ottobre 2017 Redazione

The Gifted

Siamo sicuri che nessuno sentiva la mancanza di una serie tv dedicata agli X-Men non dopo la splendida Legion rivelazione della scorsa stagione televisiva ma, a quanto pare, The Gifted potrebbe promettere bene. L'annuncio di un altro teen drama in salsa "superpoteri" non è andata giù ai puristi dei fumentti e nemmeno della saga degli X-Men ma quello che è certo è che la première di stagione ha ottenuto ottimi ascolti in Patria e oggi, 18 ottobre, andrà in onda su Fox di Sky per la gioia del pubblico italiano. Matt Nix ha firmato la sceneggiatura e la produzione esecutiva della serie che prenderà il via questa sera con la première diretta da Bryan Singer. Che sia questo sinonimo di qualità e di riuscita sicura di questo pilot? Sicuramente sì anche se il cast corale promette scintille, ma cosa succederà in questo primo episodio?

Un dono, una maledizione

Un dono, una maledizione, questo è il titolo del primo episodio in onda questa sera su Fox con la presentazione ufficiale della famiglia. Al centro della storia ci saranno proprio gli Strucker. Il capofamiglia è il procuratore distrettuale Reed che proprio nei primi minuti dell'episodio riesce a mettere in manette Lorna Dane, una pericolosa mutante. Sarà proprio l'uomo a mettere paura anche ai suoi stessi figli quando scopriranno di essere dei mutanti. Proprio durante il ballo della scuola, Andy, preso dal panico per via dei bulli, manifesta i suoi poteri e Lauren corre in suo soccorso rivelando i suoi poteri. Sarà allora che la famiglia riceverà la visita dei Sentinel Services e che i ragazzi tenteranno la fuga per non finire in manette o, peggio, ancora morti. A loro si unirà la madre e, dopo qualche resistenza, anche Reed deciso a portare la famiglia in clandestinità.

