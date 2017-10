UN POSTO AL SOLE / Raffaele Giordano vuole punire Patrizio: merita di uscire dal programma? (Anticipazioni)

Anticipazioni Un posto al sole, puntata 18 ottobre: Raffaele cerca di punire Patrizio facendogli concludere la sua esperienza a Chef Parade prima del tempo.

18 ottobre 2017 Annalisa Dorigo

Un posto al sole

Nelle trame di Un posto al sole. le scelte sbagliate di Patrizio potrebbero costargli caro sia dal punto di vista sentimentale che lavorativo. Il figlio di Ornella ha tradito Rossella con Asia, nella speranza che quest'ultima possa aiutarlo a proseguire la sua avventura a Top Chef. Purtroppo però non ha fatto i conti con le conseguenze delle sue azioni e la scoperta di Raffaele di questo grave errore: la lettura del cellulare del figlio ha aperto gli occhi al portiere di Palazzo Palladini che ha provato a metterlo davanti alle sue responsabilità, anche se senza riuscirci. Consapevole che non sia giusto andare avanti in questo modo, Raffaele userà nella puntata di Un posto al sole di oggi un'altra strategia per punire Patrizio: sconfiggerlo nella sfida a Top Chef e causando così la sua eliminazione dal programma. Per questo vedremo il marito di Ornella particolarmente impegnato nella sfida decisiva, raggiungerà il risultato sperato, punendo nel peggiore dei modi il suo stesso figlio?

Raffaele punisce il figlio Patrizio?

Nella puntata di oggi di Un posto al sole, Patrizio si troverà in una difficile situazione, rischiando di perdere tutto ciò per cui ha duramente lavorato negli ultimi tempi. Nel frattempo, altri suoi vicini di casa si troveranno ad affrontare difficili sfide. Sarà questo il caso di Niko e dello Studio Navarra: i tre avvocati saranno impegnati nella preparazione degli ultimi dettagli del processo di Luca Grimaldi ma faticheranno a trovare la strategia giusta per permettere all'ex poliziotto di sfuggire ad una dura condanna. Sarà in questo frangente che verranno raggiunti in ufficio da una persona che potrebbe essere loro di grande aiuto. La decisione di lasciare la casa che condivideva con Angela e Bianca è costata cara a Franco, che ora si troverà solo come non accadeva da tempo. Fortunatamente al suo fianco ci saranno Peppino e Luisa, che gli faranno sentire il calore e l'amicizia di una vera famiglia.

© Riproduzione Riservata.