Una Vita / Fabiana torna libera: perdona Cayetana per averla abbandonata al suo destino? (Anticipazioni)

Anticipazioni Una Vita, puntata 18 ottobre: dopo la ricomparsa di Ursula, Fabiana ritorna in libertà. Rosina decide di organizzare una sorpresa per Liberto.

18 ottobre 2017 Redazione

Una Vita

Il ritorno di Ursula ha rappresentato uno dei più incredibili colpi di scena delle attuali puntate di Una Vita. La governante è dunque riuscita a sopravvivere dopo la caduta nel fiume causata da Fabiana, ma non sembra disposta a soprassedere a quanto accaduto. In attesa di scoprire se porterà avanti la sua vendetta nei confronti di Cayetana, tale sorpresa spingerà Mauro ad una inevitabile decisione: non è possibile accusare una persona di omicidio, se la vittima è ancora viva. Dunque il caso relativo la morte di Ursula deve essere archiviato e Fabiana potrà fare ritorno a casa, definitivamente libera da ogni accusa. La domestica si troverà dunque a confrontarsi con la sua stessa figlia che, dopo averla costretta a proclamarsi colpevole per quel delitto, non si è più occupata di lei, lasciandola al suo triste destino. Lo scontro tra loro sarà inevitabile?

Fabiana torna in libertà, una sorpresa per Rosina?

Nella puntata di Una Vita di oggi, anche gli altri inquilini di Acacias 38 si troveranno ad affrontare delle decisioni importanti, che potrebbero porre le basi per il loro futuro. È questo il caso di Rosina, che si è resa conto di non poter vivere senza Liberto al suo fianco. Quest'ultimo, deluso dal comportamento della donna di cui si è innamorato, ha deciso di trasferirsi all'estero e non ci sarà tempo da perdere per evitare che ciò accada. Per questo la madre di Leonor deciderà di agire prima che sia troppo tardi, organizzando una festa a sorpresa per il giovane architetto. Ma per raggiungere il suo scopo e ottenere campo libero da figlia e genero, inventerà una scusa abbastanza fantasiosa: raggiungerà l'obiettivo prefissato? Felipe continuerà ad essere furioso con Huertas che, dal suo arrivo ad Acacias 38, ha soltanto creato problemi a lui e a tutti gli altri proprietari degli appartamenti di Acacias 38. Metterà quindi le cose in chiaro con la nuova domestica...

