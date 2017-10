UOMINI E DONNE/ Anticipazioni, per Manila Boff arriva Federico: sarà quello giusto? (Trono Over)

Uomini e Donne, anticipazioni trono over: Annamaria interessata solo alla visibilità? Tina Cipollari sospetta di si e nella nuova registrazione si infuria

18 ottobre 2017 - agg. 18 ottobre 2017, 8.23 Anna Montesano

Annamaria, Trono Over

Nuovo corteggiatore per Manila Boff. La dama del trono over di Uomini e Donne, dopo aver chiuso la conoscenza con Sossio Aruta con il quale sono sorti diversi problemi dopo i primi appuntamenti, ha un nuovo pretendente, pronto a conquistarla. Si chiama Federico e con Sossio ha in comune la passione per il calcio. Anche Federico, infatti, era un calciatore ma poi ha smesso. Attualmente si occupa di ristorazione e ammette di voler provare a conquistare Manila. In studio è arrivato sfoderando la sua emozione. Manila, tuttavia, non è stata colpita subito dal nuovo cavaliere. Tra i due, infatti, non c’è stato alcun colpo di fulmine ma la dama ha deciso ugualmente di concedergli una possibilità. La Boff è arrivata in trasmissione per trovare l’amore. La sua bellezza ha immediatamente attirato le attenzioni degli uomini, anche se per ora non è ancora arrivato quello giusto. Sossio, infatti, le ha fatto versare le prime lacrime, ma nonostante tutto, la dama non si arrende ed è intenzionata ad andare avanti nel suo percorso. La conoscenza con Federico le riserverà delle belle sorprese? (Aggiornamento di Stella Dibenedetto).

ANNAMARIA VERSO L'ADDIO?

Tra i personaggi del trono Over di Uomini e Donne più in vista dello scorso anno e in particolar modo di questa edizione appena iniziata c'è sicuramente Annamaria. La dama, che la redazione ha appellato "la signorina", non riesce a trovare un uomo che le piaccia, nonostante siano in tanti i cavalieri che le si propongono. Annamaria è infatti tra le più corteggiate del parterre femminile, eppure nessuno sembra essere quello giusto. Una volta per la lontananza, un altro per l'aspetto fisico, un altro ancora per un dettaglio personale, Annamaria conclude ogni conoscenza sul nascere e questo atteggiamento poco piace agli opinionisti Tina e Gianni così come a parte del pubblico a casa. Alcuni sospettano che, più che l'amore, la dama cerchi visibilità e questa ipotesi si fa ancora più forte dopo la registrazione del trono over tenutasi ieri.

SCONTRO TRA TINA E ANNAMARIA

Annamaria ha infatti iniziato a conoscere Vito, hanno fatto una passeggiata acquatica al laghetto dell’Eur su un pedalò e il cavaliere ha confessato anche di trovarla più bella dal vivo. In studio si è così detto contento e speranzoso ma Annamaria ha distrutto le sue speranze sul nascere, dichiarando di non vaer apprezzato il suo modo di porsi. L'ennesimo no della dama ha così scatenato la furiosa reazione di Tina Cipollari, che l'ha accusata per poi lasciare lo studio. Annamaria però riprende parole per svelare le sue motivazioni, partendo dalle sue esigenze per un rapporto che sarà poi vissuto all'esterno. Un lungo argomentare quello della dama che non convince tutti e in primis Tina Cipollari che non cambia idea sui suoi sospetti.

