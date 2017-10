Uomini e Donne/ Anticipazioni, nuovi dubbi per Sabrina Ghio: la tronista pronta a mollare? (Trono Classico)

Uomini e Donne anticipazioni trono classico, nuovi dubbi e sospetti per Sabrina Ghio su Nicolò Raniolo e Nicolò Fabbri: la tronista pronta a mollare il trono?

18 ottobre 2017 Anna Montesano

Sabrina Ghio, protagonista del trono classico

La situazione nello studio di Uomini e Donne si fa sempre più complessa, in particolar modo per Sabrina Ghio. La tronista ormai è sempre più vicina ai due Nicolò, Raniolo e Fabbri, ma qualcosa continua a turbarla e preoccuparla. Se la questione differenza d'età sembra ormai essere superata (in più occasioni Sabrina ha dichiarato di volere una persona più giovane al suo fianco, anche per vivere quei 20 anni che non ha potuto godere) ci sono alcune voci e gossip a farle sospettare che i due corteggiatori non siano del tutto veri con lei. È Simone, altro corteggiatore della tronista, a svelare in studio alcuni retroscena su Nicolò Fabbri che avrebbe invitato tutti i "rivali" a ballare. "La discoteca è la sua vita" dichiara ancora Simone in studio ma, inaspettatamente, Sabrina prende le sue parti, dichiarando che a questa età (Fabbri ha 23 anni) è normale uscire e amare andare a ballare.

SABRINA GHIO LASCERÀ IL TRONO?

Qualcosa però ci fa sospettare che Sabrina non sia poi così convinta e che Nicolò Fabbri stia rischiando di lasciar avanzare il maggiore ricale, Nicolò Raniolo. D'altronde Sabrina continua a mostrare nei suoi confronti un interesse sempre più forte e importante, sottolineando come anche le sue attenzione rispetto alle prime esterne siano maggiori e più evidenti. Un cambiamento reale? È questo l'altro sospetto della Ghio che, come ha dichiarato nelle ultime puntate, non è brava a comprendere gli uomini e "ho paura allora di prendere una di quelle fortissime cantonate e rimanerci molto male". I dubbi rimangono ma l'interesse aumenta: Sabrina deciderà di fidarsi del cuore e buttarsi a capofitto in queste due frequentazioni o mollerà la presa da un momento all'altro?

