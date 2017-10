Uomini e Donne Oggi / In onda il Trono Over: Gemma Galgani bacia Riccardo! (18 ottobre 2017)

Uomini e Donne, oggi 18 ottobre 2017 in onda il Trono Over. Grande sorpresa in studio: Gemma Galgani, dopo Gianfranco, bacia Riccardo. Tina Cipollari sconvolta

18 ottobre 2017 Anna Montesano

Gemma Galgani a Uomini e Donne

Una nuova puntata del Trono Over di Uomini e Donne quella in onda oggi su Canale 5. Dopo il consueto inizio con il recall di Gemmma Galgani con tanto di commenti di Tina Cipollari, la dama fa il suo ingresso in studio e si dice desiderosa di chiarire con Gianfranco. Gemma è infatti adirata con lui per il brutto gesto della scorsa settimana, quando il cavaliere le ha restituito un dono ricevuto da lei nel corso della loro prima esterna. I due iniziano a discutere ma si intromette poi Graziella che ritiene che l'ira della Galgani sia dovuta al rifiuto netto ricevuto da Gianfranco. Si scaldano gli animi ed interviene anche Emy per difendere Gemma dalle accuse di Graziella. È Maria De Filippi a porre allora fine a questo scontro tra signore, per mandare poi in onda una nuova esterna di Gemma, stavolta con un nuovo cavaliere.

UOMINI E DONNE: NUOVO AMORE PER GEMMA: POLEMICA IN STUDIO

Si tratta di Riccardo, che già nelle scorse settimane aveva speso una buona parola per Gemma. I due si sono visti per una cena seguita da una passeggiata a braccetto e si scambiano tenerezze e sul ponte sul Tevere scatta un bacio. In studio Tina Cipollari è sconvolta per l'ennesimo bacio, intanto interviene dal parterre Rita che rivela a Gemma che Riccardo fino al giorno prima si sentiva con lei mandandole dei messaggini. Gemma non apprezza la cosa ma Riccardo dichiara di essere interessato al momento solo a lei. Nel battibecco interviene anche Marco con il quale Gemma discute. Subito dopo Riccardo conferma la sua voglia di continuare a conoscere Gemma ma in studio la polemica non si arresta e, anzi, Rita continua a non apprezzare il comportamento di Riccardo nè di Gemma, alimentando lo scontro.

