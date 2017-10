VALENTINA PEGORER E EMA STOKHOLMA/ Le Clubber di Pechino Express 2017: le favorite nonostante le difficoltà

Valentina Pegorer e Ema Stokholma, le clubber, sembrano in difficoltà a Pechino Express 2017, anche se continuano ad essere fra le favorite a vincere il reality di Rai2

Le clubber, Ema Stokholma e Valentina Peregorer

IL CAR WASHING NON È BASTATO A BATTERE LE CAPORALI

Le #Clubber sembrano aver perso quota: una delle coppie più forti di Pechino Express 2017 non è riuscita a primeggiare nell'ultima tappa. L'appuntamento di Taiwan ha visto infatti Ema Stokholma e Valentina Peregorer in forte difficoltà, soprattutto in seguito alla prima prova. Il concorso di bellezza promosso da Costantino della Gherardesca non ha permesso alle due Viaggiatrici di conquistare il primo posto, ottenuto invece dalle #Caporali. Ema e Valentina hanno perso ulteriormente posizioni fin dalla prima notte, in cui le abbiamo viste al penultimo posto e prima dei #Maschi. Dopo aver affrontato la prova del mercato di Taiwan, in cui le #Clubber hanno raccolto diversi cibi presenti in un menù in cinese, le due concorrenti hanno potuto usufruire dell'ospitalità di un cittadino locale, scelto dal conduttore in precedenza. Le difficoltà sono proseguite anche il giorno successivo, in cui le due Viaggiatrici si sono cimentate in una prova imprenditoriale. Le idee di Eva e Valentina sono state tuttavia molto chiare fin dall'inizio: il car washing avrebbe potuto permettere loro di raddoppiare il budget iniziale. Anche questa volta la vittoria è finita alle #Caporali, ma le #Clubber sono riuscite a rientrare fra le tre coppie in gara per la prova vantaggio. La sfida fra le due concorrenti ed i #Modaioli è stata molto accesa, ma alla fine sono stati i rivali a conquistare la vittoria. La fase successiva, dopo la Ravioli Challenge, ha riportato le #Clubber in vetta al gruppo, riuscendo a posizionarsi al secondo posto e superando addirittura Antonella Elia e Jill Cooper.

LE CLUBBER, ULTIMA TAPPA IN SALITA PER LORO

Appare fin troppo chiaro che le #Clubber si stanno trovando in difficoltà in questo nuovo step di Pechino Express, anche se le loro qualità rimangono piuttosto evidenti. Ema Stokholma e Valentina Peregorer hanno dimostrato in particolare di essere capaci di ragionare in fretta soprattutto nella prova imprenditoriale, quando a differenza di tante altre coppie non hanno impiegato molto tempo per capire dove dirigersi. Purtroppo la vittoria del bonus precedente sembra in qualche modo averle ostacolate nell'ultima tappa, dove sono riuscite a farsi battere ancora una volta dai #Modaioli. Le #Clubber rimangono comunque una delle coppie più forti in gara e visto che adesso tutti i Viaggiatori giocheranno secondo regole diverse, è possibile che riescano a conquistare di nuovo il primato. Il cambiamento nella coppia di concorrenti è inoltre più che evidente: Eva e Valentina hanno abbandonato la tendenza a dare passaggi alle coppie rivali ed hanno anzi cercato di rubare il mezzo agli #Amici.

SEMPRE FRA I PRIMI, VINCERANNO LORO PECHINO EXPRESS 2017?

Ema Stokholma e Valentina Peregorer potrebbero riuscire a conquistare Pechino Express 2017. La coppia delle #Clubber dimostra infatti di avere diverse risorse e nulla da invidiare con gli altri Viaggiatori più forti. #Maschi esclusi, che sono riusciti a schivare la sconfitta solo nell'ultima tappa, le due deejay potrebbero riuscire a risalire in fretta e riuscire a trarre vantaggio anche delle tensioni interne alle altre coppie. I #Compositori e i #Modaioli hanno infatti rischiato una rottura significativa, mente gli #Amici sembrano quasi sul punto di abbandonare il programma. Quest'ultima coppia dovrà inoltre vedersela con i #Compositori nella tappa di questa sera: l'esito decreterà comunque una vittoria anche per le #Clubber, dato che si parla di due squadre molto forti. Eliminata una delle due, le #Clubber avranno un nemico in meno con cui confrontarsi.

