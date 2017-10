Wanda Fisher VS Carmen Di Pietro/ Nuovo scontro TV da Barbara d'Urso: “Ti sei inventata tutto!” (Pomeriggio 5)

Wanda Fisher VS Carmen Di Pietro: a Pomeriggio 5 in onda il nuovo scontro televisivo capitanato da Barbara d'Urso: da chi erano cantanti i singoli della showgirl?

18 ottobre 2017 Valentina Gambino

Wanda Fisher VS Carmen Di Pietro

Wanda Fisher sarà ospite di Barbara d'Urso per un divertente faccia a faccia con Carmen Di Pietro. La sosia di Ivana Spagna infatti, sostiene di essere la voce dei singoli della soubrette che di contro, secondo quanto riportato da Lady Cologno durante il promo di Pomeriggio 5, afferma: “Ti sei inventata tutto!”, dove si nasconde la verità? Proprio Cristiano Malgioglio, autore delle canzoni interpretate dalla moglie di Sandro Paternostro, ha sostenuto svariate indiscrezioni riguardanti la carriera della Di Pietro che in questi giorni, dopo l'eliminazione dal Grande Fratello Vip è anche alle prese con l'ipotetico tradimento del marito Giuseppe Iannoni che respinge le accuse, nonostante gli scatti fotografici presentati durante l'ultima puntata andata in onda di Domenica Live. Cosa succederà questo pomeriggio? Come sempre i teatrini televisivi che offre Barbara d'Urso, regalano al telespettatore momenti di svago ed ilarità anche se, conoscendo i caratteri “fumantini” sia di Wanda Fisher che di Carmen Di Pietro, ci aspettiamo anche una lunga parentesi dedicata al trash senza mezzi termini.

Carmen Di Pietro VS Wanda Fisher, il confronto a Pomeriggio 5

“Carmen ha detto che non aveva soldi e dormiva sui treni, ma così ha fatto sembrare che fosse una povera senza fissa dimora, invece dormiva sui treni perché magari aveva il provino alle 10 del mattino e partiva prestissimo dal suo paese, così si appisolava lungo il tragitto. E’ diverso. Anche le rosette con la cipolla, non è vero niente!", ha raccontato Cristiano Malgioglio nella Casa del GF Vip. Il celebre paroliere, ha sbugiardato la Di Pietro anche per quanto riguarda le canzoni che, a sua detta sarebbero state interpretate da Wanda Fisher. La sosia di Spagna, chiamata in causa ha anche confermato, proprio durante una recente ospitata sempre da Barbara d'Urso, lo scorso 4 ottobre. Quest'oggi, in studio su Canale 5 ci saranno entrambe per un faccia a faccia sicuramente degno di nota che lascerà spazio anche alle polemiche ed i dibattiti senza troppi giri di parole: tutti sintonizzati su Pomeriggio 5?

