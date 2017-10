AIRPORT 75/ Su Rete 4 il film con Charlton Heston e Karen Black (oggi, 19 ottobre 2017)

Airport 75, il film in onda su Rete 4 oggi, giovedì 19 ottobre 2017. Nel cast: Charlton Heston, Karen Black e George Kennedy, alla regia Jack Smight. La trama del film nel dettaglio.

19 ottobre 2017 Cinzia Costa

Il film nel pomeriggio di Rete 4

NEL CAST CHARLTON HESTON

Airport 75 va in onda su Rete 4 oggi, giovedì 19 ottobre 2017, alle ore 16.25. La pellicola è stata prodotta nel 1974 negli Stati Uniti d'America per la regia di Jack Smight con soggetto scritto da Arthur Hailey mentre la sceneggiatura è stata adattata da Don Ingalls. Il montaggio è stato eseguito da Terry Shore, gli effetti speciali sono stati realizzati da Ben McMahan mentre le musiche della colonna sonora sono state composte da John Cacavas. Nel cast di questo emozionante film tanti grandi nomi del mondo del cinema come Charlton Heston, Karen Black, George Kennedy, Gloria Swanson, Efrem Zimbalist Junior e Susan Clark.

AIRPORT 75, LA TRAMA DEL FILM DRAMMATICO

All’aeroporto internazionale di Washington sta partendo un aero di linea, un jumbo jet Boeing 747, con a bordo circa 110 persone tra viaggiatori e personale di volo. L’aereo, ha come destinazione la costa occidentale degli Stati Uniti e per la precisione è atteso il suo atterraggio presso l’aeroporto di Los Angeles nello stato della California. Sembra essere un volo come un altro ma non purtroppo non sarà così. Infatti, un piccolo aereo privato si trova a volare in condizioni atmosferiche decisamente difficili che rendono molto complicato da parte dei piloti l’obiettivo di mantenere la rotta ideale. Ad un certo punto per evitare di essere preda di una zona particolarmente tempestosa il pilota dell’aereo privato decide di cambiare momentaneamente rotta inserendosi in quella del Boeing. Una situazione già potenzialmente pericolosa che diventa drammatica per via dell’infarto che colpisce il pilota dell’aereo privato facendolo morire praticamente sul colpo. Il piccolo aereo privo di alcun controllo taglia in pieno la rotta del Boeing per un devastante impatto. L’aereo piccolo centra in pieno il muso del jumbo portando alla morte anche il secondo pilota. Problemi piuttosto importanti ci sono anche per il Jumbo in quanto l’impatto sul muso comporta la morte di tutto il personale addetto alla guida dell’aereo. A questo punto è una delle hostess, Nancy, coraggiosamente a mettersi alla guida del Jumbo che oltretutto si presenta piuttosto difficile da controllare in quanto per via dell’impatto ha visto compromettere alcuni sistema di volo. Mentre nel più vicino aeroporto iniziano i preparativi per accogliere il jumbo nel caso si dovesse riuscire ad effettuare un atterraggio d’emergenza, Nancy tenta di prenderne il controllo facendo leva sulla propria esperienza maturata nel corso di formazione e soprattutto seguendo alla lettera le indicazioni che gli vengono forniti dalla torre di controllo tra cui Alan Murdock che oltre ad essere il proprietario dell’agenzia di volo è anche il fidanzato della stessa Nancy. Ha così inizio un drammatico tentativo di salvataggio tra mille difficoltà tra cui anche le condizioni atmosferiche avverse.

