ANDREA RADICE/ X Factor 2017, home visit: il pizzaiolo napoletano alla corte di Mara Maionchi

Andrea Radice, il pizzaiolo napoletano alla corte della "regina" Mara Maionchi. Questa sera alle Home Visit di X Factor 2017 riuscirà a conquistare un posto per i Live?

Andrea Radice

Andrea Radice non è di certo di quei concorrenti di X Factor 11 che passano inosservati. Dalla splendida cornice di Napoli, il giovane artista ha affrontato il suo debutto sul palco con tanta ironia, identificandosi subito come pizzaiolo. Lo vedremo di nuovo questa sera, giovedì 19 ottobre 2017, in occasione delle Home Visit del programma e scopriremo se riuscirà ad accedere ai Live Show. Mara Maionchi è stata la prima a rimanere sorpresa dalle abilità canore di Andrea, che ha iniziato la sua carriera proprio fra i tavoli della pizzeria di famiglia. Il suo è uno dei nomi più conosciuti nella città partenopea proprio per via della bravura dei genitori, titolari di una celebre pizzeria e che gli ha permesso di capire che il suo sogno è in realtà fare il cantante. Il suo arrivo ad X Factor non ha solo stupito i quattro giudici, ma gli ha permesso già di riscuotere una forte popolarità fra i concittadini, fra curiosi e amici.

IL PIZZAIOLO CONQUISTA IL WEB

Il successo di Andrea Radice è visibile fin dal sostegno che ha ricevuto dai fan durante i Bootcamp di X Factor 11. Sui social sono stati tanti i telespettatori a supportarlo con tweet e messaggi di auguri, con la certezza che il suo percorso all'interno del programma sia solo iniziato. Il 26enne è inoltre riuscito a conquistare Mara Maionchi, che lo ha voluto fortemente fra i suoi Over in seguito alle Audizioni. Sul palco ha cantato un brano di James Arthur, dal titolo Recovery, ed ha convinto la più severa dei giudici ad assegnargli un posto fra le cinque sedie disponibili. Durante le Audizioni ha intonato invece Back at Home di Brian McKnight, riuscendo a strappare un fragoroso applauso ed una standing ovation da parte del pubblico presente in studio.



CAMBIERÀ LOOK?

Secondo i giudici di X Factor 11, Andrea Radice è in grado di colpire allo stomaco con la sua voce, in perfetto contrasto con il suo aspetto leggermente “nerd”. Durante i Bootcamp, Mara Maionchi non ha infatti risparmiato un appunto sulla fisicità del giovane pizzaiolo, suggerendogli di perdere qualche chilo in previsione di una carriera di successo. Manuel Agnelli invece ha manifestato all'orecchio della collega un forte apprezzamento per questo contrasto, perché il look trasandato di Andrea può sorprendere ancora di più il pubblico, spazzando in un colpo solo ogni preconcetto. Secondo alcune delle testate specializzate del nostro Paese, Andrea Radice è uno dei talenti più convincenti di quest'edizione del programma. Avrà davvero il famoso X Factor?

© Riproduzione Riservata.