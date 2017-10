ANTONIO CASSANO/ Il suo è un addio definitivo al calcio giocato? (Chi ha incastrato Peter Pan)

L’ex calciatore di Milan ed Inter, Antonio Cassano, questa sera è uno degli ospiti della puntata di Chi ha incastrato Peter Pan condotto su Canale 5 da Paolo Bonolis.

19 ottobre 2017 Francesca Pasquale

Antonio Cassano a Chi ha incastrato Peter Pan

Nella trasmissione Chi ha incastrato Peter Pan, tra gli ospiti di oggi ci sarà anche Antonio Cassano, l’ex calciatore di Milan, Inter, Roma, Sampdoria e Real Madrid che proprio in questi mesi sembra aver definitivamente chiuso con il mondo del calcio. In attesa di scoprire dalla sua stessa voce se questa vicenda possa riservare dei possibili colpi di scena, vi segnaliamo come Cassano in una recente intervista rilasciata a Il Fatto Quotidiano, abbia espresso la propria contrarietà all’utilizzo del VAR nel mondo del calcio: “Per me è una pagliacciata ma tutto si è creato per colpa delle nostre lamentele, per colpa di chi vede sempre la malafede degli arbitri. Adesso questa pagliacciata ce la dobbiamo tenere, gli arbitri sono umani e sbagliano come tutti”.

ANTONIO CASSANO E L’ERRORE DI TOTTI

Nella stessa intervista Antonio Cassano ha parlato anche dell’addio di Francesco Totti, etichettandolo come un errore. Il talento di Bari Vecchia ha infatti, rimarcato come il suo vecchio capitano sia ancora in possesso delle capacità di poter fare la differenze in tante squadre dell’attuale Serie A: “Il suo addio? Poche volte mi sono emozionato nel calcio,quella è stata una delle poche volte. Io gli avevo consigliato di continuare a giocare, la sua vita era giocare a calcio, non ce lo vedo a fare il dirigente: lo vedo triste e cupo. Ha fatto la differenza per 25 anni, non può giocare tutte le partite ma in Serie A ci sono almeno una decina di squadre dove potrebbe ancora dire la sua. Io ho scelto la Roma per lui, mi voleva anche la Juve ma per me in quel momento era il più forte di tutti”.

© Riproduzione Riservata.