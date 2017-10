Alessia Cammarota e Aldo Palmeri di nuovo genitori / È nato il secondo figlio della coppia di Uomini e Donne

Alessia Cammarota e Aldo Palmeri di nuovo genitori: è nato il secondo figlio della coppia di Uomini e Donne, secondo maschietto dopo il piccolo Niccolò

19 ottobre 2017 Anna Montesano

Aldo Palmeri e Alessia Cammarota

Alessia Cammarota è diventata mamma per la seconda volta! La moglie di Aldo Palmeri, ex tronista di Uomini e Donne, ha messo alla luce solo poche ore fa il suo secondogenito. Ad annunciarlo è la dottoressa De Fazio, ginecologa della Cammarota, che ha scritto sul web "Tanto auguri ad Aldo e Alessia per il loro secondo bimbo". Una grandissima gioia per la coppia che si è conosciuta a Uomini e Donne e che ha messo al mondo già un bambino, il piccolo Niccolò. Per ora non si conosce ancora il nome scelto dalla coppia per il bebè, che sarà sicuramente svelato dai diretti interessati nelle prossime ore. Ricordiamo intanto ai fan la storia bella ma allo stesso tempo molto travagliata di Aldo e Alessia. I sue si sono conosciuti a Uomini e Donne, dove Aldo era tronista e Alessia sua corteggiatrice e poi sua scelta.

FIOCCO AZZURRO PER ALDO E ALESSIA

I due sono poi diventati marito e moglie nel dicembre del 2014, e ne giugno del 2015 è nato il loro primo bambino. Pochi mesi fa hanno vissuto un momento molto difficile, che li ha visti separarsi a causa del tradimento di Aldo che ha poi confessato di non amare più Alessia. Lei però lo ha subito perdonato e ha sperato nel suo ritorno, arrivato poco tempo dopo con grande pentimento. Lo scorso inverno hanno infatti deciso di dare una seconda occasione al loro matrimonio. Pochi mesi dopo è arrivato l’annuncio della seconda gravidanza, dato proprio nello studio di Uomini e Donne. Oggi, 19 ottobre, il fratellino di Niccolò vede la luce ed è pronto adesse la nuova e grande gioia di mamma e papà.

