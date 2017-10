Anna Tedesco e Angelo/ Telefonate e scontri, cosa scopriremo nella nuova puntata di Uomini e donne?

Novità in arrivo per la bella dama bionda di Uomini e donne? Anna Tedesco e Angelo torneranno al centro dello studio dopo l'ultima lite, cosa è successo tra loro?

19 ottobre 2017 Hedda Hopper

Anna Tedesco, Uomini e donne

Nessuna novità importante per Anna Tedesco e il suo nuovo amico, Angelo. I due continuano a rimanere al centro del trono over di Uomini e donne ma senza molti scossoni. Nei giorni scorsi tra i due c'era stato un piccolo litigio poi rientrato tanto che, secondo le ultime anticipazioni tutto va a gonfie vele. La conferma di ciò potrebbe arrivare proprio dalle anticipazioni pubblicate dal sito ufficiale di Uomini e donne dove non si parla della Tedesco e di Vincenzo, almeno non tra i fatti clou dell'ultima registrazione. Tra le questioni di Gemma e la segnalazione di Annamaria, è rimasto poco tempo investito per occuparsi di Giorgio Manetti e non solo. Ma cosa succederà oggi in studio? Ancora una volta succederà di tutto ma Anna Tedesco avrà modo di raccontare della sua tranquilla conoscenza con la new entry Vincenzo, ma andrà davvero in porto la sua relazione?

ANNA TEDESCO HA DAVVERO TROVATO LA PERSONA GIUSTA?

Al momento non lo sappiamo ancora ma, a differenza di quanto è successo in passato, sembra proprio che le cose siano ben diverse. Nella scorsa edizione, Anna Tedesco ha conosciuto il bel Nino ma le cose non sono andate molto avanti non quando lui si è convinto del fatto che la dama avesse un rapporto troppo particolare con Giorgio Manetti. Lo stesso non è successo con Vittorio con il quale continua a sentirsi e vedersi, sarà davvero lui la persona giusta con la quale lasciare il programma e tentare il tutto per tutto fuori dallo studio? Al momento non c'è questa intenzione da nessuno dei due ma presto le cose potrebbero cambiare, in meglio o in peggio. Non ci rimane che attendere per scoprirlo.

