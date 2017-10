Annamaria e Vincenzo/ Uomini e donne, la dama ha trovato l'amore?

Il trono over di Uomini e donne ci terrà compagnia con il ritorno al centro dello studio di Annamaria, la dama ancora non è riuscita a trovare l'amore ed è in arrivo una segnalazione

19 ottobre 2017 Hedda Hopper

Annamaria

Nuova puntata del trono over di Uomini e e donne e altri problemi per Annamaria. La dama del programma continua a non convincere non solo per via di tutti i no che ha detto ai cavalieri passati in studio per corteggiarla ma anche per via di una segnalazione arrivata dritta dritta da Napoli nell'ultima registrazione avvenuta nei giorni scorsi. A portare in studio la segnalazione è proprio Gianni Sperti nelle prossime puntate, contatterà la signora che ha avvistato Annamaria in compagnia di un ex del programma, il signor Raffaele. Lei ammette che si tratta solo di una tenera amicizia, niente di più, ma a quanto pare nessuno le crederà. Sarà questo il motivo della nuova rottura che andrà in scena oggi nella nuova puntata del programma?

LA GELOSIA PROVOCHERÀ LA ROTTURA?

Il secondo appuntamento settimanale con il trono over dopo quello di ieri dedicato a Gemma Galgani e i suoi uomini, ci porterà dritti dritti al centro dello studio per un riepilogo della storia tra Vincenzo e Annamaria. Un video mostrerà i momenti clou della loro conoscenza ma in studio succederà qualcosa che cambierà tutto. La dama sottolinea il fatto che il cavaliere la fa sentire a suo agio tanto da accettare il suo invito a cena. Annamaria si dirà pronta a seguirlo a casa sua per una breve visita ma, a quanto pare, l'idillio andrà in pezzi quando il cavaliere accetterà di incontrare altre dame che sono arrivate in studio proprio per conoscerlo. La gelosia spingerà Annamaria a lasciarlo visto che lei preferisce avere l'esclusiva. Cosa succederà a quel punto? Il cavaliere rinuncerà alle nuova conoscenze per lei?

