Aurora Ramazzotti/ Paparazzata con Michelle Hunziker: "Aurora è più brutta di sua madre"

Aurora Ramazzotti si è confessata in una lunga intervista a Grazia, in particolare sul rapporto con la madre Michelle Hunziker: tra l'attenzione dei media e il percorso professionale

Aurora Ramazzotti, figlia di Michelle Hunziker

Aurora Ramazzotti è da sempre sotto i riflettori. Nata nel 1996 dall’amore tra il cantante Eros Ramazzotti e lo showgirl Michelle Hunziker, Aurora ha dovuto affrontare il vortice mediatico sin dall’adolescenza ed ora è pronta a vivere il suo percorso professionale nello spettacolo, proprio come mamma e papà. Intervistata da Grazia, la figlia d’arte ha parlato così del rapporto con i genitori: "Con mia madre non discuto nemmeno. Discuto poco con mio padre, lui è una persona speciale e sensibile. L’unica volta che si è imposto è stato per una scelta professionale. Mi ero messa in testa che dovevo fare una certa esperienza e ha insistito perché rifiutassi. Aveva ragione: dopo è arrivato X Factor". Una nuova esperienza per la giovane, che fa impazzire i followers dei suoi social network, in costante aumento ormai: il suo profilo Instagram è seguito da oltre 1 milione di persone, grande successo anche su Facebook e Twitter. Una carriera ancora agli albori, nonostante sia da sempre al centro del gossip...

Vi è mai capitato di trovarvi davanti qualcuno che vi attrae molto ...ma al contempo vi infastidisce terribilmente? Non siete pazzi...potrebbe essere semplicemente una persona che vi sta facendo da “Specchio” dalla quale si può imparare tantissimo... #specchioriflesso #introspezione Un post condiviso da Michelle Hunziker (@therealhunzigram) in data: 19 Ott 2017 alle ore 06:07 PDT

MAMMA MICHELLE HUNZIKER, I MEDIA E IL TRAUMA A 14 ANNI

Aurora Ramazzotti tra percorso professionale, il rapporto con i genitori vip Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker e non solo: lunga intervista rilasciata ai microfoni di Grazia dalla bellezza classe 1996, tra pochi giorni protagonista su Sky con X Factor Daily. Una nuova esperienza per la giovane, che sta muovendo i primi passi nel mondo dello spettacolo: “Il mio ruolo qui è neutro, ma so che è una gavetta importante. So di avere tanto da imparare e non mi tirerò indietro”. Anche se lei è sempre stata sotto i riflettori a causa dei genitori, tanto da crearle traumi nell'adolescenza per la straordinaria bellezza della madre Michelle: "Io ci sono cresciuta, sono abituata. Ma a 14 anni ho avuto il primo trauma: siamo state paparazzate insieme al mare, avevamo lo stesso costume e i commenti sui giornali non furono teneri: 'Aurora è più brutta di sua madre'. A quell’età non è stata una passeggiata. Lei mi disse: 'Fregatene'. Ma ora, se al mare vedo i fotografi, le dico di allontanarsi da me".

© Riproduzione Riservata.