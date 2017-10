BEAUTIFUL / Katie Logan coglie nuovamente in errore i Quidge e confida i suoi sospetti a Brooke

Anticipazioni Beautiful, puntata 19 ottobre: durante il viaggio verso Sidney, Katie sorprende Quinn e Ridge in un'altro momento compromettente e ne riparla con Brooke.

19 ottobre 2017 Annalisa Dorigo

Il viaggio verso l'Australia dei clan Forrester e Spencer potrebbe risultare fatale agli amanti del momento. Nella puntata di Beautiful di oggi pomeriggio, infatti, Quinn e Ridge verranno tenuti costantemente sotto controllo da Katie che li coglierà in fallo ancora una volta. In aereo, infatti, matrigna e figliastro si allontaneranno dal gruppo per parlare e vivranno un momento di tenerezza, stringendosi le mani come due veri innamorati. Il fatto verrà visto dalla Logan, nuovamente in versione detective come già accaduto in passato, che avrà la conferma sui sui sospetti, decidendo di rivolgersi ancora una volta a Brooke. Nonostante quest'ultima solo pochi giorni prima le abbia fatto capire di non credere alle sue menzogne, Katie resterà ferma nelle sue convinzioni, chiedendo alla sorella di tenere gli occhi aperti e di non dare nulla per scontato sui due ex rivali. E questa volta le parole della madre di Will verranno prese in considerazione...

Beautiful: Katie chiede a Brooke di fare attenzione

La puntata di Beautiful di oggi sarà caratterizzata anche da alcuni momenti di grande simpatia che avranno inevitabilmente a che fare con Sally Spectra. L'aspirante stilista riceverà da nonna Shirley un biglietto di aereo per Sidney. L'obiettivo? Raggiungere i Forrester e cercare di attirare l'attenzione del web come già accaduto in precedenza a causa delle liti con Steffy. Ma il fatto renderà felice la rossa Sally anche per un altro motivo: in questo modo potrà rivedere prima del previsto Thomas, il ragazzo che ha conquistato il suo cuore fin dal primo incontro. Sarà così che la Spectra prenderà un volo diretto verso la metropoli australiana anche se il suo viaggio non sarà molto tranquillo: a fianco a lei, infatti, troverà due vicini assurdi, proprio gli stessi che Quinn aveva incontrato qualche mese nella sua trasferta verso Montecarlo. E le risate non mancheranno...

