BELEN RODRIGUEZ/ "In Italia non c'è libertà mentale perché c'è il Vaticano"

Belen Rodriguez, tra chirurgia estetica e la gaffe a "Ciao Darwin". La showgirl argentina si racconta al Messaggero: "Ho rifatto il seno a 20 anni, in Argentina troppe belle donne..."

19 ottobre 2017 Fabio Belli

Belen Rodriguez

Belen Rodrguez si è raccontata sulle colonne del Messaggero, parlando al quotidiano del suo rapporto con il suo corpo, della sua carriera ed anche della gaffe che l’ha vista protagonista nella puntata di “Ciao Darwin” in cui ha affermato di essere venuta a lavorare in Italia perché, al contrario dell’Argentina, non c’erano abbastanza belle donne. Sul suo aspetto la showgirl sembra avere le idee chiare: “Mi piaccio più oggi, Quando ero piccola mi vedevo rotondissima, adesso ho il viso più scavato, più elegante. Ho comunque rifatto il seno a 20 anni, ora ho un rapporto più sereno con me stessa: cerco di mangiare bene e vado in palestra. Curo tantissimo il viso. Appena sveglia, mi strucco di nuovo, uso il tonico, poi faccio una maschera. Sono fissata con la pelle. Dedico meno attenzioni ai capelli per problemi di tempo e di noia.”

"LE RAGAZZINE DI OGGI? BULLIZZATE"

“Sono sempre stata molto attenta al mio aspetto. Ogni tanto, però, mi pesa sapere che se voglio andare a fare la spesa struccata e con mollettone, non posso perché ci sono i fotografi. Ormai sono sempre a posto anche a casa”. Ma che rapporto ha l’Italia con la bellezza, per ciò che Belen ha potuto vedere? “Questa generazione punta il dito contro gli altri senza guardarsi. In Italia si fa di più, non c'è libertà mentale perché c'è il Vaticano. Internet è positiva per informazione e conoscenza, ma per i rapporti preferivo quando ognuno stava al suo posto. Sui social c'è la guerra.” C’è il rischio del bullismo per chi è sotto l’occhio costante dei social, soprattutto le giovanissime? “Ricordo ciò che mi dicevano quando il mio corpo si stava sviluppando ma non erano insulti. Oggi le ragazze sono prese in giro in modo atroce. Alcune mi scrivono, chiedendomi un like per aiutarle contro chi le attacca. Sono bullizzate.”

CHIRURGO SI', MA CON MODERAZIONE

“Lavoro in Italia perché in Argentina ci sono già troppe belle donne,” ha detto da Bonolis circondata dai suoi bambini di “Ciao Darwin”, un’affermazione che ha scatenato la rete contro Belen, che non ha comunque dato troppa importanza alla gaffe, abituata a sentirsi sempre nell’occhio del ciclone, spesso anche per invidia proprio per il suo aspetto: “Ho imparato a conviverci, so che non finirà mai, anzi peggiorerà. Mi colpisce che i commenti più negativi sono sempre di donne.” E sono sempre le donne spesso a lasciare o lanciare commenti al vetriolo sui presunti ritocchi e alla chirurgia estetica alla quale la showgirl argentina avrebbe fatto ricorso: “Ho fatte poche cose dal chirurgo, me ne attribuiscono di più. Ho rifatto il seno a vent'anni. Se tornassi indietro, non lo rifarei, non serviva. Sono comunque a favore della chirurgia ma senza eccessi, sono sempre brutti.” E la paura del tempo che passa si risolve sempre in quello che è il timore di tutti, in realtà “Non è paura delle rughe, ma di non esserci più.”

