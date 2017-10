BILLY ELLIOT/ Su Iris il film con Jamie Bell e Gary Lewis (oggi, 19 ottobre 2017)

Billy Elliot, il film in onda su Iris oggi, giovedì 19 ottobre 2017. Nel cast: Jamie Bell, Gary Lewis e Julie Walters, alla regia Stephen Daldry. La trama del film nel dettaglio.

19 ottobre 2017 Cinzia Costa

Billy Elliot in prima serata su Iris

NEL CAST JAMIE BELL E GARY LEWIS

Billy Elliot va in onda su Iris oggi, giovedì 19 ottobre 2017, alle ore 21.00. Il film è stato diretto da Stephen Daldry, abile movie-director il quale, con questo lungometraggio, ha ricevuto una candidatura come miglior regista agli Oscar Award 2009, in seguito nominato per diversi award con la pellicola 'Molto Forte, Incredibilmente Vicino', dirigendo due attori mondiali come Tom Hanks e Max Von Sydow. La produzione di Billy Elliot si avvale di un cast tipicamente britannico, teatrale di formazione e di un supporto di gran classe nel quale ritrovare alla fotografia Brian Tufano e nella composizione della colonna sonora il musicista Stephen Warbeck, anche lui britannico, nel 2004 acclamato per le musiche composte per il film Due Fratelli di Jean-Jacques Annaud. Il cast di attori non è da meno, accanto al giovane Billy Elliot, interpretato da Jamie Bell, il veterano del cinema anglosassone Gary Lewis nel ruolo del padre di Billy, recentemente impegnato nella serie televisiva di successo Outlander. Da segnalare anche la brillante attrice Julie Walters, per tutto il pubblico famosa nel ruolo della mamma dei fratelli Weasley nella saga di harry Potter. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

BILLY ELLIOT, LA TRAMA DEL FILM

Billy Elliot è un ragazzino che vive nell'Inghilterra degli anni '80 nelle sue autentiche contraddizioni sociali, più che negli edonismi di una Londra rivoluzionaria e cosmopolita. Billy vive nella provincia inglese delle miniere, degli scioperi, del nulla sociale se non riferito al solo pub nel quale ubriacarsi, tifare la squadra di calcio, vivere sulla strada senza regole se non le giornate da trascorrere al meglio. In questa desolazione sociale Billy obbligatoriamente frequenta una palestra di pugilato, il padre lo vuole duro, cattivo dentro, pronto a picchiarsi nella vita per affermarsi in un contesto dove il debole soccombe, ma Billy ha un animo dolce, sensibile, artistico. Sogna la danza e per caso s'imbatte nel corso diretto da Mrs. Wilkinson (Julie Walters), corso nel quale pratica l'arte anche la bella Debbie, ragazzina coetanea di Billy che ne è invaghito. E' proprio Debbie a trascinarlo nel corso, Billy accetta per non deludere la ragazzina per la quale sente i palpiti dei primi amori. Frequenta il corso e scopre il suo animo davvero portato per l'arte coreutica, ha classe, talento, ma il padre lo scopre ed essendo tra i fomentatori della rivolta dei minatori locali, prova quasi un senso di vergogna per questo figlio che in un certo senso lo tradisce, per il quale sognava il ring, non il palcoscenico. Gli amici del padre lo deridono e mr. Elliot, pone una barriera tra il figlio e la danza, ma la caparbia Mrs. Wilkinson sogna per Billy Londra, le audizioni al Royal Ballet, la fama internazionale. Vincerà la tenacia della piccola insegnate o il padre despota ma con un cuore grande che chiede solo di essere ascoltato per capire il figlio e la sua passione?

© Riproduzione Riservata.