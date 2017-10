Camille Cabaltera/ X Factor 2017, home visit: la filippina che ha stregato tutti alla conquista dei live

Camille Cabaltera supererà gli home visit di X Factor 2017 conquistando un posto nella squadre delle Under Donne di Levante? La storia della 17enne filippina.

19 ottobre 2017 Stella Dibenedetto

Camille Cabaltera

Camille Cabaltera sogna di poter salire sul palco di X Factor 2017 anche in occasione della prima puntata dei live. La giovane cantante che ha superato la fase dei bootcamp conquistando una delle cinque sedie della squadra delle Under Donne di Levante, spera di riuscire anche a superare l’ultima, grande sfida prima dei live. In Sicilia, Camille cercherà di conquistare la fiducia di Levante che, dopo aver tirato fuori tutta la sua sensibilità ed emotività durante la fase delle audizioni, ai bootcamp ha dimostrato di aver le idee chiare e di non perdonare la più piccola delle incertezze. La giovane artista, al suo primo anno come giudice di X Factor, punta a trovare una voce che la emozioni. Levante, infatti, non è alla ricerca della perfezione ma dei brividi. Quella voce, dunque, sarà proprio di Camille Cabaltera?

IL TALENTO DI CAMILLE HA STREGATO TUTTI

Sin dalla prima audizione, il talento di Camille Cabaltera non è passato inosservato. Camille si è presentata sul palco di X Factor 2017 con un suo inedito. Al pianoforte, ha regalato un pezzo pop-rap che ha stregato letteralmente tutta la giuria del talent show di Sky. Durante i bootcamp ha avuto qualche piccola incertezza al punto che Manuel Agnelli, se fosse stato giudice delle Under Donne al posto di Levante, l’avrebbe lasciata a casa. “Ce ne sono a migliaia che cantano come lei”, ha detto a Mara Maionchi commentando la sua esibizione. Il talento di Camille, però, non è mai stato messo in discussione. Durante le audizioni, Fedez si sbilanciò affermando di voler lavorare con lei. Anche il pubblico di X Factor spera di rivederla ai live. Camille, dunque, riuscirà a conquistare uno dei tre posti a disposizione nel gruppo delle Under Donne?

LA STORIA DI CAMILLE

Camille Cabaltera ha solo 17 anni, vive a Montecatini Terme ma è originaria delle Filippine. Frequenta il liceo musicale Forteguerri-Vannucci di Pistoia e la sua grande passione è la musica che spera di poter trasformare anche in un lavoro. Prima di salire sul palco di X Factor 2017, nel 2013, Camille ha partecipato al programma di Antonella Clerici, “Ti lascio una canzone”. Ha anche duettato con Annalisa Minetti e Anna Tatangelo ed è sicuramente una delle voci più belle e più interessanti dell’undicesima edizione del talent show. Essendo anche una cantautrice, difficilmente Levante la lascerà a casa. Camille, dunque, questa sera, diventerà ufficialmente una concorrente di X factor 2017?

© Riproduzione Riservata.