Chi ha incastrato Peter Pan? Ospiti e diretta: Riki, Gigi D’Alessio, Cassano e Comello (Quinta puntata)

Chi ha incastrato Peter Pan? Diretta e ospiti quinta serata: Gigi D'Alessio, Antonio Cassano, Riki e Lodovica Comello protagonisti dello show. Ecco le domande e gli sketch...

19 ottobre 2017 Stella Dibenedetto

Chi ha incastrato Peter Pan?, lo show prodotto da Endemol Shine Italy e basato su “Those crazy Little Ones” creato da Toni Cruz and Joseph M. Mainat, torna in onda oggi, giovedì 19 ottobre alle 21.20 su canale 5. Paolo Bonolis torna al timone della trasmissione più amata dai bambini, assoluti protagonisti della serata con la loro naturalezza e schiettezza. Come sempre, accanto a Bonolis non può mancare il maestro Luca Laurenti che, per l’occasione, mette da parte la musica per calarsi nei panni di mentalista cercando di ipnotizzare i più piccoli con i suoi trucchi di magia. Dopo una partenza in sordina che ha fatto temere una chiusura anticipata del programma, nelle ultime due puntate, gli ascolti di Chi ha incastrato Peter Pan? sono risaliti. La scorsa puntata, infatti, complice anche la presenza di Belen Rodriguez che ha partecipato allo show con il figlio Santiago, ha incollato davanti ai teleschermi 3.622.000 spettatori pari al 17.1% di share. Questa sera andrà meglio? Paolo Bonolis dovrà vedersela ancora con la macchina perfetta della fiction di Raiuno, Provaci ancora prof 7 che torna in onda questa sera con l’attesissima, ultima puntata. Chi ha incastrato Peter Pan riuscirà a restare a galla?

TUTTI GLI OSPITI

Paolo Bonolis ha riportato in tv Chi ha incastrato Peter Pan? dopo sette anni dall’ultima puntata. Il primo ospite della puntata odierna sarà Gigi D’Alessio. Il cantautore napoletano, amatissimo dal pubblico dei più piccoli, risponderà alle domande dei suoi intervistatori che potrebbero spiazzarlo chiedendogli anche qualche curiosità su Anna Tatangelo. Per gli amanti dello sport, invece, arriverà Antonio Cassano. Fantantonio, papà di due bambini, risponderà alle domande anche sul suo addio al calcio, arrivato dopo una lunga riflessione. L’ex calciatore, così, intratterrà i suoi piccoli intervistatori e il pubblico con la sua simpatia e la nota ironia. In studio, poi, arriverà Lodovica Comello, amatissima soprattutto dalle bambine per aver recitato in una delle serie tv più amate ovvero Violetta. Attrice, cantante e conduttrice, Lodovica Comello potrà soddisfare molte curiosità dei bambini di Chi ha incastrato Peter Pan? L’ospite più atteso della serata, però, sarà soprattutto Riki. L’ex cantante della scuola di Amici parlerà del suo grandissimo successo e del suo nuovo album, Mania, che uscirà venerdì 20 ottobre che arriva dopo l’EP "Perdo le parole" con cui ha scalato le classifiche dopo la conclusione della sua avventura nella scuola più famosa d’Italia. "Non l'ho fatto per battere il ferro finché era caldo, con l'EP avevo mostrato solo una parte di me, ora mi sono mostrato per quello che sono", ha spiegato Riki durante un’intervista a Tgcom24, nella quale ha anche anticipato qualche curiosità sul nuovo lavoro: "Ho scritto soprattutto delle canzoni introspettive, perciò il disco rispetto all'EP è spostato più verso le ballad". Infine, i youtuber protagonisti della challange saranno i The Fools.

