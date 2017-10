Corinne Clery vs Serena Grandi / Video, lo sfogo della francese: “Mi voleva menare” (Grande Fratello Vip 2)

Corinne Clery attacca Serena Grandi nella casa del Grande Fratello Vip 2: l'attrice francese svela nuovi retroscena sulla rivalità con l'ex moglie di Beppe Ercole.

19 ottobre 2017 - agg. 19 ottobre 2017, 15.39 Stella Dibenedetto

Corinne Clery - Grande Fratello Vip 2017

Guerra a distanza tra Corinne Clery e Serena Grandi. Le due attrice si sono passate il testimone nella casa del Grande Fratello Vip 2 dove, la francese, rispondendo alle domande di Cristiano Malgioglio, sta svelando dettagli importanti del suo rapporto con la Grandi. Le due attrici hanno in comune un uomo, Beppe Ercole, che dopo essersi separato da Serena Grandi dalla quale ha avuto un figlio, Edoardo, ha cominciato una storia proprio con Corinne Clery che ha poi sposato. Durante la scorsa puntata live del Grande Fratello Vip, Serena Grandi, commentando l’ingresso nella casa della Clery, si è lasciata andare alla seguente battuta: “Spero che non si infili ancora nel mio letto”. Parole che, naturalmente, non sono arrivate alle orecchie di Corinne che, essendo reclusa nella casa più spiata d’Italia, non sa cosa succeda fuori. Tra le mura di Cinecittà, tuttavia, l’attrice francese ha cominciato a parlare della sua vita privata raccontando ai suoi coinquilini più giovani il grande amore che l’ha legata a suo marito, scomparso nel 2010 a causa di un tumore. “Mi sento fortunata per averlo conosciuto. Aveva un cancro al cervello. È morto nel giro di tre mesi. È stato un grandissimo amore”, ha confessato la francese.

L’ACCUSA A SERENA GRANDI

Cristiano Malgioglio, curioso di scoprire nuovi dettagli sulla rivalità tra le due, ha così posto una serie di domande a Corinne. La Clery ha così svelato di aver conosciuto Beppe Ercole ad una cena e di aver cominciato a frequentarlo quando il suo matrimonio era già finito. Inizialmente, la Grandi aveva accettato la relazione tra Beppe e Corinne ma, stando a quello che ha raccontato la Clery, tutto sarebbe cambiato dopo il divorzio e il matrimonio tra Ercole e l’attrice francese. “Ma lei si inventa tutto quando va in tv, all’inizio quando io mi sono messa insieme al suo ex marito le volevo bene e i nostri rapporti erano tranquilli. Poi da quando lui ha chiesto il divorzio lei è cambiata. Ha iniziato a dire che le avevo rubato il marito. Poi un giorno l’ho incontrata per strada, mi guardava strana, lei mi voleva menare con la borsa, mi correva dietro con la borsa. Io le ho detto 'ma dove corri te che non ce la fai!”, ha detto la Clery. Serena Grandi replicherà alle accuse di Corinne? Cliccate qui per vedere il video.

