Daniele Bossari ha bestemmiato? / Gianluca Impastato accusa: “Ma nessuno ci ha fatto caso!” (GF Vip 2017)

Daniele Bossari ha bestemmiato? Gianluca Impastato punta il dito contro il conduttore e anche su Malgioglio, le dichiarazioni dopo la squalifica al Grande Fratello Vip.

19 ottobre 2017 Valentina Gambino

Gianluca Impastato, dopo la sua bestemmia ha ricevuto lo stesso trattamento di Marco Predolin: squalifica dal Grande Fratello Vip. Intervistato da VelvetMag, dopo avere raccontato la sua esperienza, ha poi puntato il dito contro Daniele Bossari, reo - secondo lui - di aver pronunciato a sua volta una imprecazione. Il comico di Colorado è entrato nella Casa del GF Vip con simpatia e positività. Nel corso del gioco poi, la "fiamma" si è notevolmente spenta, tanto da diventare molto anonimo. Il suo percorso quindi, non ha oggettivamente ricevuto il consenso sperato ed anzi, se fosse finito in nomination, con molta probabilità sarebbe ugualmente uscito dal reality. “La mia non è stata un’ingiuria volontaria. Credo sia stata compiuta un’ingiustizia perché quello che ho detto è avvenuto in una situazione conviviale, ero molto sereno, non ero in un impeto di rabbia per cui ho bestemmiato, come magari è probabilmente accaduto a Luca Onestini dopo l’ultima puntata quando stava ripensando e parlando della situazione con la sua ex fidanzata", così esordisce l'ex gieffino.

Grande Fratello Vip, le accuse di Impastato: Bossari bestemmiatore?

Dopo aver messo in evidenza la probabile bestemmia di Luca Onestini, poi smentita direttamente dalla produzione del reality, Gianluca Impastato riferisce qualcosa anche su Daniele Bossari: "Io non ho bestemmiato; ci sono stati altri episodi nella casa che sono stati sottovalutati. Daniele Bossari ad esempio ha detto: “Ma***** bona”, ma nessuno ci ha fatto caso", ha affermato. Poi, critiche anche per il percorso di Cristiano Malgioglio: "Anche Malgioglio nella casa sta facendo tutto un suo gioco, diverso da quello degli altri concorrenti. È privilegiato e protetto, soprattutto durante una settimana in cui sarebbe dovuto andare in nomination e non ci è andato". L'attore comico nel frattempo, ha rivelato di avere anche rinunciato alla nuova edizione di Colorado per partecipare al GF Vip anche se: "credevo che la mia permanenza in casa sarebbe stata più lunga, però magari riuscirò ad apparire anche in questa edizione; per me Colorado è come una seconda casa".

