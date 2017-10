Daniele Bossari sta male / Malore al GF Vip dopo la morte di Franchino Tuzio: "Non riesco a stare in piedi"

Daniele Bossari sta male! Grande dolore al Grande Fratello Vip 2017 per il noto conduttore dopo la morte di Franchino Tuzio: "Non riesco a stare in piedi"

19 ottobre 2017 Anna Montesano

Daniele Bossari al Grande Fratello Vip 2017

Daniele Bossari purtroppo ha perso un carissimo amico la scorsa, Franco Tuzio, manager dei Vip. Bossari ha abbandonato la casa, giustamente, per essere presente al funerale. Bossari, al Grande Fratello Vip, racconta di aver avuto un malore nei giorni seguenti: "Mi si è staccato un pezzo di vita. Credo sia normale avere qualche reazione strana. Per me era un riferimento assoluto. Ho perso un riferimento, colui che mi guidava in una direzione precisa. Ieri pensavo di stare bene e di essere riuscito a reagire. Poi è arrivata la botta… Non riesco a stare in piedi. Adesso che mi ero alzato non vedevo più. Vedevo tutto a puntini e non è che questo mi capiti molto spesso. In modo prolungato, non mi passava. Io camminavo ma non vedevo niente". Gli altri inquilini della casa gli hanno consigliato di riposare un po' e che l'accaduto è normale dopo tutto lo stress accumulato.

IL GRANDE DOLORE DI DANIELE BOSSARI E NON SOLO

Ricordiamo che Franco Tuzio era l’ultimo grande manager delle star televisive sulla piazza milanese. Aveva 63 anni. Lo ha ucciso la leucemia mieloide acuta contro il quale per un periodo sembrava potesse farcela. Era l’agente di Michelle Hunziker, Ilary Blasi, Alessandro Cattelan, Nicola Savino, Daniele Bossari e tanti altri. Ai funerali erano presenti diversi personaggi del mondo dello spettacolo tra cui Simona Ventura, Ilary Blasi, Silvia Toffanin, Michelle Hunziker con la figlia Aurora Ramazzotti, Federica Panicucci, Nicola Savino, i fratelli Beppe e Rosario Fiorello, Claudio Bisio, Amadeus, Teo Mammuccari, Elenoire Casalegno, Alba Parietti, Claudio Cecchetto, Alessandro Cattelan, Max Pezzali, Linus, Lele Mora, Mario Fargetta, Renzo Rosso, Lucio Presta.

