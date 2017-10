ENRICO NIGIOTTI/ X Factor 2017, home visit: da Amici agli Over di Mara Maionchi

Enrico Nigiotti, il cantante livornese torna in televisione. Dopo l'esperienza ad Amici, cerca di conquistare un posto negli Over di Mara Maionchi a X Factor 2017.

Enrico Nigiotti a X Factor 11

I fan di X Factor 11 lo hanno riconosciuto subito: Enrico Nigiotti non è nuovo ai talent del piccolo schermo italiano. La sua esperienza ad Amici si è conclusa sette anni fa con un piccolo insuccesso, anche se all'epoca era stato proprio il cantante a scegliere di abbandonare il programma per seguire il suo grande amore. Anche per questo motivo, Mara Maionchi ha storto un po' il naso nel vederlo di nuovo sul palco di un programma musicale, anche se ricordava molto bene le sue abilità canore. Enrico Nigiotti sarà infatti fra i cantanti presenti alle Home Visit, che decreteranno se potrà accedere ai Live Show oppure no. Il suo successo sembra tuttavia confermato da tanti particolari, non ultima una forte maturità canora ottenuta in questi sette anni di assenza dalla televisione. Con grinta e determinazione, Enrico ha tutte le carte in regola per portare gli Over a un gradino superiore.

MARA MAIONCHI PUNTA SU DI LUI

Per ironia della sorte, Enrico Nigiotti avrà come guida Mara Maionchi, dato che la giudice di X Factor 11 ha ricevuto in affidamento la categoria Over. I fan ricordano perfettamente con quale tono ha accolto il giovane livornese sul palco delle Audizioni, in cui tuttavia si è dovuta ricredere. Quel “Ah sei tu” ha manifestato in quel momento l'animo anticonformista di Mara, che però ha rivelato di aver sempre ammirato le abilità canore dell'artista. Durante la prima fase del programma si è cimentato in un suo inedito, riuscendo poi a registrare un nuovo successo durante i Bootcamp. Armato della sua fedele chitarra, Enrico ha intonato un brano di Cesare Cremonini, “Dev’essere così”, riuscendo a ottenere un successo a metà. Manuel Agnelli infatti lo ha trovato fin troppo classico per i suoi gusti, ma la Maionchi ha dimostrato di avere forti speranze per il nuovo cantante degli Over. Anche se ha dovuto concordare con il collega sul fatto che sia molto orientato verso il classico.

L’ESPERIENZA AD AMICI

La carriera musicale di Enrico Nigiotti è iniziata molto prima del suo ingresso ad X Factor 11 ed è anche pregressa alla sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi. Nei primi anni 2000, il giovane cantante aveva infatti superato con successo un provino con l'etichetta di Caterina Caselli, la Sugar, per poi riuscire a registrare un successo dietro l'altro durante la sua esperienza nel talent di Canale 5. Molti fan ricordano infatti con quale bravura si era riuscito a distinguere fra gli altri talenti di quell'edizione, ottenendo alla fine un inedito con Gianluca Grignani. L'impronta di quest'ultimo artista d'altronde è evidente anche nel brano che ha scelto per il suo provino ad X Factor ed anche se gran parte del pubblico italiano è stato felice di vederlo di nuovo in televisione, molti non hanno dimenticato che abbia già abbandonato i suoi sogni in passato, per amore di Elena D'Amario. Quest'ultima era un'altra degli allievi di Amici e in virtù di un futuro romantico insieme, alla fine Enrico aveva deciso di abbandonare i suoi sogni di cantante.

© Riproduzione Riservata.