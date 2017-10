Edoardo Ercole / L'amicizia con la figlia di Bobby Solo: “Devo ringraziare il destino per averla trovata!”

Edoardo Ercole, la dedica Instagram all'amica Veronica Satti: la figlia di Bobby Solo e il figlio di Serena Grandi si sono "incontrati" ed hanno condiviso un pensiero online.

19 ottobre 2017 Valentina Gambino

Edoardo Ercole, la dedica alla figlia di Bobby Solo

Edoardo Ercole e Veronica Satti sono diventati grandi amici. Lui è il figlio di Serena Grandi mentre lei di Bobby Solo. Entrambi "figli di..." e probabilmente in vista solo per questo. Edoardo poi, ha dato modo di evidenziare una parlantina decisamente "acida", soprattutto nei confronti di Corinne Clery, alla quale dedica da sempre, paroline niente male. Uno scatto è saltato all'attenzione della rete nel corso delle ultime ore. Con uno scambio di cuori tramite le Stories di Instagram è seguita poi una vera dedica d'amicizia prontamente condivisa online: "Ho sempre pensato che non avrei mai trovato qualcuno con la quale parlare di tante cose che spesso e volentieri vengono fraintese da chi non è proprio vicino alla realtà in cui viviamo è le consapevolezze con la quale siamo cresciuti", esordisce Edoardo su Instagram, per poi proseguire: "Adesso ho trovato la persona con la quale ti finisci le frasi a vicenda. È magica questa cosa. Due cognomi importanti, due vite incredibilmente simili, ci siamo trovati nella fretta di una diretta su Domenica Live, dove entrambi dovevamo andare a toccare tasti dolenti".

Edoardo Ercole, grande amicizia con la figlia di Bobby Solo

Poi Edoardo Ercole ci tiene a precisare che lui e Veronica hanno la stessa età (il ragazzo pare essere “tormentato” dall'argomento anagrafico, visto che, tende sempre a precisare gli anni di Corinne Clery). I due “Figli di...” poi, sono accomunati anche da altre due cose: le stesse prerogative e pensieri. "Avete presente quando raramente si conosce una persona e dopo poco hai come la sensazione che ci sia sempre stata? Io ho trovato lei. Devo ringraziare il nostro pazzo destino. Grazie”, scrive Ercole, per poi aggiungere una divertente nota: “PS: noi che usiamo Instagram al posto di whatsapp siamo trooooopppo mainstream". Qualche commento sotto al post di Edoardo e tra questi, emerge proprio quello di Veronica che gli risponde: "Noi che ci mandiamo insta stories in direct ahauhaua non vedo l’ora di vederti tesoro mio... ur my soulmate". Cliccate qui per visionare la fotografia in questione e lo scambio di commenti tra i due giovani dal cognome "importante".

© Riproduzione Riservata.