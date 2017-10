FRANCESCA MICHIELIN/ "Mi manca un uomo? Se mai dovessi sposarmi non lo direi" (Home Visit – X Factor 2017)

La giovane cantante italiana Francesca Michielin è tra gli ospiti dei Guest Home Visit del talent musicale della piattaforma satellitare Sky, X Factor.

19 ottobre 2017 Francesca Pasquale

PROTAGONISTA A QUELLI CHE IL CALCIO

Tra gli ospiti che prenderanno parte alla puntata in onda questa sera del talent X Factor 2017 dedicata ai Guest Home Visit, figura anche il nome della giovane ma già affermata cantante friulana Francesca Michelin. Una interprete ormai consacrata dello scenario musicale italiano che proprio nel programma di Sky vide esplodere la sua stella riuscendo a vincere l’edizione del 2011. L’artista in questo periodo, peraltro, sta ottenendo enorme visibilità e successo grazie al suo ultimo singolo intitolato Vulcano che fa da lancio al nuovo album la cui uscita è attesa per il prossimo 12 gennaio. Un pezzo molto bello che il pubblico televisivo ha potuto apprezzare la scorsa domenica nel corso della puntata di Quelli che il calcio. A tal proposito la cantante ha voluto pubblicare su Instagram una foto che la ritrae al fianco di Luca e Paolo. Nel post si legge: “Come dividere la metrica per Pippo Inzaghi e mille altre cose”. Clicca qui per vedere il post.

FRANCESCA MICHELIN: “SOLI SI STA BENE”

In queste settimane Francesca Michielin sta letteralmente spopolando con il suo nuovo singolo Vulcano, il cui video pubblicato su Vevo è ormai prossimo a raggiungere il rilevante traguardo dei 10 milioni di visualizzazioni in 2 mesi e mezzo. A tal proposito in una recente intervista rilasciata a Vanity Fair, la Michielin ha parlato del suo pezzo ed inoltre della sfera sentimentale che la vede attualmente single. Queste le parole della Michielin: “Volevo un manifesto che dicesse: Io non sono un diminutivo. La ragazzina timidina di Bassano del Grappa, Franceschina la carina vestita figa, però seduta composta ai lati della pista. Stavolta sono al centro della sala. Ballerò come mai finora. Canterò come mai finora. Voglio lanciarvi in faccia il magma che ho dentro. Se mi manca un uomo? Se mai dovessi sposarmi non lo direi a nessuno e non metterei nemmeno la fede ma… no. Sono giovane, non ho voglia di ansie, di qualcuno al fianco che non capisce: i tempi, i cambi di programma, la mancanza di attenzione. È un gesto di altruismo. E soli si sta bene. Anche se non si può dire”.

